Λεωφορείο ερχόμενο από τη Ζιμπάμπουε ανατράπηκε στην επαρχία Λιμπόπο, στο βορειοανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Κυριακή, στο τέλος εξαιρετικά φονικής εβδομάδας στην άσφαλτο με δεκάδες θύματα.

Το υπουργείο Μεταφορών της επαρχίας «έχει τη θλίψη να ανακοινώσει δεύτερο φονικό τροχαίο μέσα σε λιγότερες από πέντε ημέρες», αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Τέσσερις άνδρες και γυναίκα σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο ανατράπηκε χθες περί τις 17:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας). «Η κόπωση (σ.σ. του οδηγού) ήταν πιθανόν η αιτία» του πολύνεκρου δυστυχήματος, εκτίμησαν οι αρχές.

Πολλοί άλλοι επιβάτες υπέστησαν τραύματα «διαφόρων βαθμών σοβαρότητας» κι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο «όπου νοσηλεύονται», πρόσθεσε το υπουργείο.

Accident

Tamuka coaches Bus No T35.The bus was travelling from South Africa to Zimbabwe. pic.twitter.com/61IKCQddZ2

— jnrflacko (@jnrflacko) September 1, 2024