Ένας άνδρας σκοτώθηκε από έκρηξη στο όχημά του στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η έκρηξη σημειώθηκε καθώς ο άνδρας οδηγούσε φορτηγό στην οδό Λοντ στην πόλη, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και ερευνούν τα αίτια της έκρηξης.

Αστυνομικές πηγές δηλώνουν στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι το κίνητρο είναι «πιθανότατα εγκληματικό και όχι τρομοκρατικό», όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι γιατροί της υπηρεσίας Magen David Adom λένε ότι βρήκαν έναν άνδρα ηλικίας 50 ετών να κείτεται άψυχος δίπλα στο φλεγόμενο φορτηγό και αναγκάστηκαν να τον κηρύξουν νεκρό επί τόπου.

Δείτε βίντεο από το σημείο της έκρηξης:

BREAKING | A truck in Tel Aviv exploded, killing its driver. The cause of the explosion is still unknown. pic.twitter.com/PYSeo7UUbL

— The Cradle (@TheCradleMedia) August 18, 2024