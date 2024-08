Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, με τον στρατό να συνεχίζει τις επιθέσεις του σε σχολεία, όπου έχουν καταφύγει οι άμαχοι για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς.

Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 70 τραυματίστηκαν σε μια γειτονιά της δυτικής Γάζας, όταν ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα σχολείο που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για χιλιάδες εκτοπισμένες οικογένειες.

Στη συνέχεια, τουλάχιστον άλλες τρεις βόμβες έπεσαν στο σχολείο, την ώρα που διασώστες και εθελοντές βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Η δραματική αυτή στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Horrifying footage documented the Israeli bombardment of the Hamama school sheltering thousands of displaced Palestinians in Gaza during an interview nearby. pic.twitter.com/nBd3dcmEKE

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) August 3, 2024