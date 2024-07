Τα μηνύματα ευγνωμοσύνης και υποστήριξης προς τον Τζο Μπάιντεν έπεσαν βροχή μετά την ανακοίνωσή του ότι αποχωρεί από την κούρσα των προεδρικών εκλογών 2024. Μάλιστα αφού εξήγησε τους λόγους της απόφασής του δήλωσε πως υποστηρίζει την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως την επόμενη υποψήφια των Δημοκρατικών.

Ήταν η δεύτερη συγκλονιστική στιγμή στην πολιτική των ΗΠΑ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου.

Οι πιέσεις προς τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα των εκλογών είχαν αυξηθεί μετά την καταστροφική του εμφάνιση στο debate του CNN τον περασμένο μήνα. Λίγα λεπτά μετά σωρεία μηνυμάτων ευγνωμοσύνης άρχισαν να καταφθάνουν από όλο τον κόσμο με παραλήπτη τον ίδιο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν αυτόν τον μήνα στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση του προέδρου και προσβλέπει στη συνεργασία για το υπόλοιπο της θητείας του.

«Γνωρίζω ότι, όπως έχει κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, θα έχει λάβει την απόφασή του με βάση αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον αμερικανικό λαό», έγραψε ο Στάρμερ στο X.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ευχαρίστησε τον Μπάιντεν που είναι «αληθινός φίλος» για τη χώρα του. «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και ό,τι κάνει καθοδηγείται από την αγάπη του για τη χώρα του», δήλωσε στο X.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι ο Μπάιντεν αξίζει να του αναγνωριστεί ότι «για άλλη μια φορά δεν έδωσε προτεραιότητα στον εαυτό του, αλλά έδωσε την πρώτη του σκέψη στο να είναι αυτό που πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως έχει κάνει σε όλη του τη δημόσια ζωή».

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει αφιερώσει τη ζωή του στη δημόσια υπηρεσία και αυτό είναι κάτι που αξίζει μεγάλου σεβασμού», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον στο X.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την «ακλόνητη υποστήριξή» του στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας, τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει με όπλα, στρατιωτική βοήθεια και διπλωματική υποστήριξη, παρά τις αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών.

«Πολλές ισχυρές αποφάσεις ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια και θα τις θυμόμαστε ως τολμηρά βήματα του προέδρου Μπάιντεν σε δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X. “Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για την ηγεσία του προέδρου Μπάιντεν”.

Στο Ισραήλ, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε τον Μπάιντεν «πραγματικό σύμμαχο του εβραϊκού λαού», ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι η «σταθερή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου, ειδικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήταν ανεκτίμητη», και οι δύο σε αναρτήσεις στο Χ.

I want to extend my heartfelt thanks to @POTUS Joe Biden for his friendship and steadfast support for the Israeli people over his decades long career.

As the first US President to visit Israel in wartime, as a recipient of the Israeli Presidential Medal of Honor, and as a true…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 21, 2024