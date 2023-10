Σεισμός στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν μετά από σεισμό που έπληξε το δυτικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα από τη δυτική πόλη Χεράτ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, περίπου στις 11:00 τοπική ώρα (06:30 ώρα Ελλάδας).

«Είμαι πολύ ανήσυχος και φοβισμένος, ήταν τρομακτικό»

Πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, δήλωσαν Αφγανοί αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές δονήσεις ακολούθησαν τον αρχικό σεισμό.

#AFG Heartbreaking news from Herat province in western Afghanistan,🇦🇫.A 6.2 magnitude earthquake has claimed at least 30 lives&left at least 1000 injured. The challenges of poverty and governance were already burdensome. Now, this natural disaster adds another layer of adversity. pic.twitter.com/cwslh6eDBO — BILAL SARWARY (@bsarwary) October 7, 2023

Ξεκόλλησαν οι σοβάδες

«Ήμασταν στα γραφεία μας και ξαφνικά το κτίριο άρχισε να τρέμει. Οι σοβάδες των τοίχων άρχισαν να ξεκολλούν και οι τοίχοι απέκτησαν ρωγμές, ορισμένοι τοίχοι και τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν» δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο κάτοικος της Χεράτ Μπασίρ Αχμάντ.

«Unraveling the Impact: Afghanistan’s 6.3 Magnitude Earthquake Explained» https://t.co/Qe3gpsLNNK

«Afghanistan earthquake unfolds: Explore the aftermath, humanitarian response, and the region’s seismic vulnerability in this comprehensive analysis» pic.twitter.com/qX2jvbG0Kg — Infinityzx (@infinityzx03) October 7, 2023

«Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου, οι συνδέσεις δικτύου έχουν διακοπεί. Είμαι πολύ ανήσυχος και φοβισμένος, ήταν τρομακτικό», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 70 τραυματίες νοσηλεύονται στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

«Η κατάσταση ήταν πολύ φρικτή, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο», δήλωσε στο AFP ο μαθητής Idrees Arsala.

People are out on the streets of Herat city after a 6.10 richter earthquake hit the region. #herat #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/44MqBKoaM7 — Masood Shnizai (@ShnizaiM) October 7, 2023

WATCH: Footage during massive earthquake in Afghanistan Follow @insiderpaper pic.twitter.com/RbxQwgBpmU — crimsonbearz (@crimsonbearz) October 7, 2023

Η Χεράτ βρίσκεται 120 χιλιόμετρα ανατολικά των συνόρων με το Ιράν και θεωρείται η πολιτιστική πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Εκτιμάται ότι στην επαρχία ζουν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2019.

At least 15 people were killed and over 100 injured in a series of earthquakes that hit Afghanistan https://t.co/fOFZ4edgvP pic.twitter.com/tMeU0FbZAt — Anadolu English (@anadoluagency) October 7, 2023

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς – ιδίως στην οροσειρά Hindu Kush, καθώς βρίσκεται κοντά στη συμβολή της ευρασιατικής και της ινδικής τεκτονικής πλάκας.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η επαρχία Πακτίκα επλήγη από σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων και άφησε δεκάδες χιλιάδες άστεγους.