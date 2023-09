Τον αρχηγό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα υποστηρίζει ότι σκότωσε η Ουκρανία μετά την επίθεση που πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή στο αρχηγείο του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας στην Κριμαία.

Η Ουκρανία αναφέρεται συνεχώς από την Παρασκευή στη συγκεκριμένη επίθεση αφού, σύμφωνα με αυτή, αποδεικνύει τις δυνατότητές της να χτυπήσει τους Ρώσους στην προσαρτημένη Κριμαία

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς και όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, 34 άτομα σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο Βικτόρ Σοκόλοφ, ο αρχηγός του ρωσικού στόλου.

Σύμφωνα με το Κίεβο, άλλα 105 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ το κτίριο δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί.

Το χτύπημα έγινε την Παρασκευή και όπως φαίνεται και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν μαύρος καπνός έβγαινε από το κτίριο στο κεντρικό τμήμα της Σεβαστούπολης.

Ο Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας έχει αναρτήσει στο X (πρώην Twitter) φωτογραφία του αρχηγού του Στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, αναφέροντας ότι είναι ανάμεσα στους νεκρούς μετά από την επίθεση που πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Commander of the Russian Black Sea Fleet admiral Viktor Sokolov died in the missile strike on the Fleet’s headquarters, along with 34 more officers. 105 more were wounded. The building is not suitable for restoration – Special Operations Forces of Ukraine. pic.twitter.com/2EQHl7WxJy

