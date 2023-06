Χάρη στο γκολ του Λιονέλ Μέσι η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τον βαθμό που χρειαζόταν κόντρα στο Στρασβούργο, κατακτώντας έτσι για ακόμη μια χρονιά τον τίτλο στη Γαλλία.

Ένας τίτλος ο οποίος ήταν ο δεύτερος για τον Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Παρί, με τον Αργεντίνο μάγο να φτάνει συνολικά τους 43, γράφοντας ιστορία.

Ο 36χρονος σούπερ σταρ, έπιασε έτσι στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα τρόπαια παγκοσμίως τον Ντάνι Άλβες και ανάλογα με το πού θα τον βρει η νέα σεζόν, δύναται να ανεβάσει τα νούμερά του.

Ο Λιονέλ Μέσι μετρά δώδεκα πρωταθλήματα, τέσσερα Champions League, επτά Κύπελλα, εννέα Super Cup, τρία ευρωπαϊκά Super Cup, τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Copa America, ένα Finalissima, ένα χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20.

Lionel Messi adds 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 to the collection 🐐

No football player has more career trophies than his 43. pic.twitter.com/UAEY73qrky

— B/R Football (@brfootball) May 27, 2023