Επιβατικός συρμός με τουλάχιστον πενήντα επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε στην Ολλανδία όταν συγκρούστηκε με μηχάνημα έργου πάνω στις σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι πάνω στο τρένο να «τραυματιστούν σοβαρά», ανακοίνωσαν οι ολλανδικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, υπάρχει ένας νεκρός.

Δεν έχει δοθεί πιο συγκεκριμένος απολογισμός μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά, όπως είχε γίνει στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε τουλάχιστον ένα από τα βαγόνια του συρμού, σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Νωρίτερα, το πρακτορείο έκανε λόγο για σύγκρουση επιβατικού με εμπορευματικό συρμό.

Το πρώτο βαγόνι του τρένου εκτροχιάστηκε κι είναι πεσμένο στο ένα πλευρό σε χωράφι, σύμφωνα με το ANP. Το δεύτερο βαγόνι έχει επίσης πέσει στο ένα πλευρό, ενώ στο τελευταίο βαγόνι εκδηλώθηκε φωτιά, κατά τις αρχικές πληροφορίες.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

Σύμφωνα με ολλανδικά Μέσα και αναφορές στα social media, οι διασώστες απομακρύνουν τους τραυματίες από το σημείο της σύγκρουσης.

