Μια απίθανη επιστημονική φαρσοκωμωδία με πρωταγωνιστές μια ομάδα ελλήνων ιχθυολόγων έφτασε να γίνει θέμα στους New York Times και άλλα ξένα μέσα.

Πολυσυζητημένη μελέτη για έναν καρχαρία που υποτίθεται ότι βρέθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά νερά τελικά ανακλήθηκε λόγω της υποψίας ότι το εύρημα ήταν στην πραγματικότητα πλαστικό παιχνίδι.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρυσι στην επιθεώρηση Mediterranean Marine Science περιέγραφε έναν μικρό καρχαρία Mitsukurina owstoni, αινιγματικό είδος που ζει σε βαθιά νερά σε όλο τον κόσμο αλλά δεν έχει εντοπιστεί ποτέ στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, ένας άνδρας με το όνομα Γιάννης Παπαδάκης βρήκε τον «καρχαρία» τον Αύγουστο του 2020 στην Ανάφη. Τον φωτογράφισε πάνω στα βράχια στην παραλία και έστειλε μία και μοναδική φωτογραφία στους ερευνητές.

Η μελέτη που προέκυψε δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης μεταξύ ειδικών στο Twitter και στην ομάδα Shark-References στο Facebook, όπου πολλοί εξέφρασαν τη δυσπιστία τους για την αναπάντεχη ανακάλυψη.

«Δεν φαινόταν σωστό» σχολίασε στους NY Times ο Ντέιβιντ Έμπερτ, συγγραφέας του βιβλίου Sharks of the World.

Ο καρχαρίας «είναι πολύ μικρός και τα βράγχιά του δεν φαίνονται ανοιχτά (…) Δεν μοιάζει καθόλου να έχει φυσική προέλευση» είπε.

Τον Νοέμβριο, ομάδα ειδικών στους καρχαρίες δημοσίευσε σχόλιο στην ίδια επιθεώρηση αμφισβητώντας ότι ο καρχαρίας ήταν πραγματικός.

«Διατηρούμε επιφυλάξεις» έγραφαν οι ερευνητές, δεδομένου ότι το εύρημα ήταν πολύ μικρότερο από έναν ενήλικο καρχαρία M.owstoni, δεν είχε δόντια, τα πτερύγιά του ήταν υπερβολικά στρογγυλεμένα και είχε λάθος αριθμό βραγχιακών σχισμών.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε στο Twitter η εικόνα ενός παιχνιδιού που παράγει η ιταλική εταιρεία DeAgostini, ένα πλαστικό μοντέλο του W.owstoni που μοιάζει πολύ με τον καρχαρία της μελέτης. Ο «καρχαρίας» της Νάξου μοιάζει να έχει ακόμα και τη ραφή από το καλούπι του πλαστικού παιχνιδιού.

The mystery comes to an end. It’s a toy shark. https://t.co/qRdPP5PvzQ

— Andrew Thaler (@DrAndrewThaler) March 16, 2023