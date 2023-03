Η ποσότητα των σκουπιδιών που δεν έχει μαζευτεί στους δρόμους του Παρισιού λόγω της απεργίας των εργαζομένων στα απορρίμματα έχει αυξηθεί στους 10.000 τόνους.

Η νέα εκτίμηση έρχεται αφότου ο υπουργός Εσωτερικών Gerald Darmanin είπε ότι οι απεργοί αναγκάζονταν να επιστρέψουν υπό τo καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

«Από σήμερα, από σήμερα το πρωί, η επίταξη τίθεται σε εφαρμογή και οι κάδοι αδειάζουν», είπε στο ραδιόφωνο RTL.

Ένας βοηθός της σοσιαλίστριας δημάρχου του Παρισιού Αν Ινταλγκό , αντίπαλος του Νταρμανίν και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν , αρνήθηκε την αλλαγή, λέγοντας ότι «κανένα φορτηγό δεν έχει κυκλοφορήσει στη δημόσια πλευρά».

Οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων της πόλης ξεκίνησαν απεργία και αποκλεισμό των αποτεφρωτηρίων της πόλης πριν από 12 ημέρες λόγω των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων του Μακρόν, με τις οποίες θα πρέπει να εργαστούν μέχρι την ηλικία των 59 ετών – από 57 ετών που ήταν πριν.

Οι ιδιωτικές εταιρείες εξακολουθούσαν να εργάζονται, με ορισμένες από αυτές να συνάπτουν συμβόλαια για να καθαρίσουν τους δρόμους.

Η Ντελφίν Μπουρκλή, η δήμαρχος της 9ης περιφέρειας π πρότεινε την Παρασκευή «να καλέσει τον στρατό να καθαρίσει τους δρόμους».

Burnt garbage littered the streets of Paris after President Emmanuel Macron’s decision to push an unpopular pensions bill through the National Assembly without a vote https://t.co/Ez7g2lPLco pic.twitter.com/41zAaL4ynV

— Reuters (@Reuters) March 17, 2023