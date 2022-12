Γενετικές εξετάσεις στα λύματα βασικών αεροδρομίων ζητά η Κομισιόν για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν νέων παραλλαγών του κοροναϊού, εν μέσω της εκρηκτικής επιδημίας στην Κίνα. Στις ΗΠΑ εξετάζεται στο μεταξύ το ενδεχόμενο ελέγχων απευθείας στα λύματα των αεροπλάνων.

Σε επιστολή της προς τους υπουργούς Υγείας της ΕΕ, η επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου ζητά «υψηλή επαγρύπνηση» ενόψει της άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών της Κίνας στις 8 Ιανουαρίου, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη χώρα είναι ανεπαρκή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρίσκεται σε θέση να ανιχνεύσει έγκαιρα τυχόν νέα στελέχη ώστε να αντιδράσει ανάλογα, γράφει η επίτροπος Υγείας.

Πάντως το μέτρο της εξέτασης των ταξιδιωτών που φτάνουν από Κίνα φαίνεται πως δεν θα εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) θεωρεί πως κάτι τέτοιο δεν είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητο.

Τα τεστ στους επιβάτες, ανέφερε το ECDC την Πέμπτη, δεν θα είχαν νόημα δεδομένου ότι τα στελέχη του SARS-CoV-2 που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Κίνα υπάρχουν ήδη και στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το Reuters, η επιστολή της Κυριακίδου συνιστά στις χώρες-μέλη να αξιολογήσουν ως «άμεσο μέτρο» τις πρακτικές γονιδιωματικής επιτήρησης και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσής τους αν οι έλεγχοι έχουν μειωθεί.

Είναι επίσης σημαντικό να συνεχίσουν ή να αρχίσουν τους ελέγχους σε αστικά λύματα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, και να ενισχύσουν τη γονιδιωματική επιτήρηση του ιού αν οι έλεγχοι έχουν περιοριστεί.

Υπονοούμενα για την αξιοπιστία των δεδομένων που αναφέρει η Κίνα άφησε στο μεταξυ ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Γκεμπρεγιέσους άφησε

«Προκειμένου να προβούμε σε μια ενδελεχή εκτίμηση κινδύνου της κατάστασης με την Covid στο έδαφος της #China, ο ΠΟΥ χρειάζεται πιο λεπτομερείς πληροφορίες» έγραψε στο Twitter το βράδυ της Πέμπτης.

Η Κίνα έχει σταματήσει να καταμετρά τα ασυμπτωματικά κρούσματα και πολλοί ανεξάρτητοι ειδικοί αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία των επίσημων δεδομένων, με τις εκτιμήσεις να φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια νέα κρούσματα και τους χιλιάδες θανάτους κάθε μέρα.

As I said at our most recent press conference – in order to make a comprehensive risk assessment of the #COVID19 situation on the ground in #China, @WHO needs more detailed information.https://t.co/5s9LPbLiCj

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 29, 2022