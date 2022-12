Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στις προπονήσεις με την εθνική Βραζιλίας μετά τον τραυματισμό του στην πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στην Σερβία και οι πιθανότητες συμμετοχής του στον νοκ αουτ παιχνίδι της «Σελεσάο» με την Νότια Κορέα αυξήθηκαν σημαντικά.

Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν δηλώνει καλά και λύνει τα χέρια του Τίτε…

Σύμφωνα με την βραζιλιάνικη globo, ο Βραζιλιάνος άσος ήταν ευδιάθετος και έβγαλε μεγάλο μέρος της προπόνησης φορώντας κανονικά τα παπούτσια του, γεγονός που δείχνει πως το πρήξιμο στον αστράγαλο έχει υποχωρήσει.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9

— Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022