Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε χθες, Δευτέρα, σε εργοστάσιο στην κεντρική Κίνα και στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους, προκλήθηκε από εσφαλμένο χειρισμό ενός εργαζομένου, μετέδωσε σήμερα ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα αυτό προκλήθηκε από χειρισμό αντίθετο με τον κανονισμό εκ μέρους ενός εργαζομένου της επιχείρησης. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV σχετικά μ’ αυτή την πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, το απόγευμα στην Ανγιάνγκ, στην κεντρική επαρχία Χενάν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση της μικρής ιδιωτικής εταιρείας Kaixinda Trading στη λεγόμενη «ζώνη της τεχνολογίας» της Ανγιάνγκ.

Η πυροσβεστική ανέπτυξε 63 οχήματα στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, που επικαλείται, κινεζικά ΜΜΕ. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:00 (τοπική ώρα· στις 14:00 ώρα Ελλάδας) προτού κατορθωθεί να κατασβεστεί πλήρως στις 23:00 (17:00), μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Thirty-six people killed after a fire broke out at a factory in the central Henan province in China pic.twitter.com/zYyDxSWvjE

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 22, 2022