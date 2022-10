«Λυπηρό να ακούς για την τρομερή έκρηξη ορυχείου και την απώλεια ζωών στην επαρχία Bartin στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων» αναφέρει σε ανάρτησή του στα αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έκρηξη στο ορυχείο στην Τουρκία.

Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το εξής: «Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors».

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Φαχετίν Κοτζά.

Άλλοι 11 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου.

Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας διασώστες κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 300 μέτρων από την είσοδο του ορυχείου στην πόλη Αμάσρα, γύρω στις 18:15 το απόγευμα της Παρασκευής.