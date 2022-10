Σε συμφωνία για το 8ο πακέτο κυρώσεων κατέληξαν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ κατά της Ρωσίας, μετά την ανακοίνωση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν της προσάρτησης ουκρανικών εδαφών από τη Μόσχα.

Αναμένονται να διευκρινιστούν ορισμένες λεπτομέρειες και αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθήσει η γραπτή διαδικασία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε την σχετική ανακοίνωση πριν από λίγες ημέρες, λέγοντας ότι το πακέτο έχει σχεδιαστεί «για να κάνει το Κρεμλίνο να πληρώσει» για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με τις «εικονικές» ψηφοφορίες σε κατεχόμενα εδάφη.

Το πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει περαιτέρω απαγορεύσεις εισαγωγών σε ρωσικά προϊόντα, που αναμένεται να στερήσουν από τη Μόσχα επιπλέον έσοδα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Περιλαμβάνει επίσης απαγορεύσεις εξαγωγών σε βασική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον στρατό, όπως αεροπορικά είδη, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συγκεκριμένες χημικές ουσίες.

Η δέσμη κυρώσεων θα χαράξει τη νομική βάση για ένα ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου και θα απαγορεύσει στους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα ρωσικών κρατικών εταιρειών, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Δεν αποδεχόμαστε τα εικονικά δημοψηφίσματα και κάθε είδους προσάρτηση στην Ουκρανία και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει γι’ αυτή την περαιτέρω κλιμάκωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.

And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.

Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022