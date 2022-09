Σαφές μήνυμα στις αναθεωρητικές χώρες, ότι «οι ρεβιζιονιστικές πολιτικές θα αποτύχουν», έστειλε από το Ερεβάν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζουάν. «Για να αναφέρουμε μια ρεβιζιονιστική δύναμη, η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη αναταραχή για να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα, είτε είναι στον Καύκασο είτε στο Αιγαίο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.



Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. «Μόλις χθες, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε ότι η Ελλάδα στέλνει μερικά αμυντικά όπλα στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Αυτό έγινε ενώ η Ελλάδα ενεργούσε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, καθώς αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλάδα δεν αφήνει τα εδάφη της ανυπεράσπιστα. Ποιος; Η Τουρκία που έχει εκδώσει casus belli, απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας και έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο λίγα μίλια μακριά από τα νησιά του Αιγαίου», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Συνεχίζοντας, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε – όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας» τόνισε με σαφήνεια.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε εκ νέου σαφές πως η Ελλάδα υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών, σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει και για την Αρμενία. «Πιστεύουμε στο απαραβίαστο των συνόρων» υπογράμμισε, αναφερόμενος στα επεισόδια που συνέβησαν μόλις πριν από λίγες ημέρες μετά τον βομβαρδισμό του αρμενικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των κατοικημένων περιοχών, από τις αζερικές στρατιωτικές δυνάμεις. Παραθέτοντας τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, είπε ότι καταδικάζει σθεναρά όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και απηύθυνε έκκληση για ειρήνη και επανάληψη των διαπραγματεύσεων.

During my visit to #Yerevan, I was received by #Armenia PM @NikolPashinyan, in the presence of #Armenia FM @AraratMirzoyan & DefMin S.Papikyan, to discuss 🇬🇷-🇦🇲 relations & developments in the #Caucasus region, and underscored #Greece’s full solidarity with #Armenia. pic.twitter.com/UqCZMoQdt8

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 27, 2022