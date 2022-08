«Ενάντια στον άνθρωπο» κατηγόρησε ο Έλον Μασκ ότι στρέφονται όσοι ζητούν να κλείσουν τα πυρηνικά εργοστάσια, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν «παράλογο» για την εθνική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX έγραψε την Παρασκευή στο Twitter για την πυρηνική ενέργεια: «Οι χώρες πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας! Είναι παράλογο από άποψη εθνικής ασφάλειας & κακό για το περιβάλλον να κλείνουν (τις πυρηνικές μονάδες)», έγραψε ο Μασκ.

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022