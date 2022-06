Μια ιδιαίτερη φωτογραφία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, η Νίκη Κεραμέως δημοσίευσε φωτογραφία με τον διάσημο τραγουδιστή Alice Cooper!

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Facebook, γράφει: «Χθες, σε μία μαγική βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης πριν από τη μεγάλη αποψινή συναυλία με στόχο την ευαισθητοποίηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, μια πρωτοβουλία του Phoebus, του Desmond Child και του George Lebesis. Kαλλιτέχνες από τη διεθνή και την εγχώρια μουσική σκηνή, όπως Alice Cooper, Rita Wilson, Bonnie Tyler, Sakis Rouvas ενώνουν τις δυνάμεις και τις φωνές τους για να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών».

Η εν λόγω φωτογραφία έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα Social Media και ειδικά στο Twitter.

— Andreas Androulakis (@aandroul) June 27, 2022