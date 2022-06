Με ειδικό τρένο έφτασαν στο Κίεβο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι όπου θα συναντήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

#Italian media reports that #French President Emmanuel #Macron, #German Chancellor Olaf #Scholz and #Italian Prime Minister Mario #Draghi have arrived in #Ukraine. pic.twitter.com/GUglJD1epw

— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2022