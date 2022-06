Ήταν γνωστό έτσι και αλλιώς, καθώς η ίδια η Μπενφίκα είχε ανακοινώσει πριν από σχεδόν 48 ώρες την πώληση του Ντάργουιν Νούνιες στη Λίβερπουλ.

Το μόνο που είχε απομείνει ήταν το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο ήταν να ανακοινώσει το deal και η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Η Λίβερπουλ το έκανε και αυτό και έτσι ο Ουρουγουανός killer είναι «κόκκινος» και με τη… βούλα.

Όπως ανακοίνωσαν οι «αετοί» χθες το πρωί, το deal ολοκληρώθηκε στα 75 εκατομμύρια ευρώ «καθαρά», με το τελικό ποσό να φτάνει στα 100 εκατομμύρια, μαζί με τα μπόνους. Μία μεταγραφική «βόμβα» για τη Λίβερπουλ του Κλοπ, η οποία πάντως αναμένεται να χάσει τον Σαντιό Μανέ, καθώς ο Σενεγαλέζος έχει ζητήσει να πάρει μεταγραφή στην Μπάγερν, επιθυμώντας να συνεχίσει την καριέρα του στο Μόναχο.

Official, here we go now confirmed! Liverpool announce Darwin Núñez as new signing on a permanent deal from Benfica. 🚨🇺🇾 #LFC

Darwin signs until June 2028 on a €75m deal plus add-ons to €100m potential package.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2022