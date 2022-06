Ο Έλτον Τζον δυσκολεύεται να περπατήσει και πλέον μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι. Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον 75χρονο τραγουδιστή στο αεροδρόμιο της Λειψίας, να φοράει μια φόρμα, και μάσκα και να είναι καθισμένος επάνω στο καροτσάκι.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλτον Τζον χρησιμοποιεί καροτσάκι. Πριν από τρια χρόνια, όταν είχε σπάσει τον αστράγαλο του πάλι με καροτσάκι μετακινούταν. Όμως τώρα δεν έχει ειπωθεί κάτι για την κατάσταση της υγείας του.

Αυτό έχει ανησυχήσει τους θαυμαστές του αφού τις επόμενες ημέρες ο τραγουδιστής έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα ανά την Ευρώπη που περιλαμβάνει εμφανίσεις και συναυλίες.

Αποκορύφωμα όλων είναι η γιορτή του Σαββάτου οπότε θα εορταστεί το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ και ο Έλτον Τζον μαζί με τους Queen και την Diana Ross θα τραγουδήσουν εκεί.

Ο Έλτον Τζον γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1947 στο Λονδίνο .Ξεκίνησε να παίζει το πιάνο εξ ακοής στα 3 του χρόνια και στα 11 του εισήχθη στην Βασιλική Ακαδημία Μουσικής.

Στα 16 του χρόνια έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε παμπ. Το 1969 απάντησε σε μια αγγελία που ζητούσε τραγουδοποιούς και έκανε το πρώτο του συμβόλαιο. Με καριέρα πέντε δεκαετιών, ο Έλτον Τζον είναι από τους πιο πετυχημένους μουσικούς όλων των εποχών.

Frail-looking Elton John, 75, is pushed in a wheelchair ahead of his Jubilee performance https://t.co/8FqisApRGV

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 1, 2022