Νέα εμφάνιση από τον Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος έδωσε συνέντευξη Τύπου και μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή αλλιώς την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την ονομάζει η Μόσχα.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας επανέλαβε ότι η πρώτη φάση της «ρωσικής επιχείρησης» έχει ολοκληρωθεί και προειδοποίησε πως η Ρωσία θα απαντήσει καταλλήλως εάν το ΝΑΤΟ στείλει μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία.

«Παρακολουθούμε στις δηλώσεις ηγετών μεμονωμένων χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την πρόθεσή τους να προμηθεύσουν αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία. Εάν εφαρμοστούν να αντιδράσουμε κατάλληλα» είπε αφού προηγουμένως είχε τονίσει πως η Ουκρανία «δεν διαθέτει πλέον αεροπορία» και ότι η Ρωσία ελέγχει τους ουρανούς.

In his speech, Shoigu repeated that the first phase of #Russia‘s «special operation» was over, and that Russian forces would now focus on «liberating» the Donbass. pic.twitter.com/UMjDo6rxuJ

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 29, 2022