Συνεχίζεται για 23η μέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αμάχους σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Οι βομβαρδισμοί και οι μάχες συνεχίζονται στη Μαριούπολη που έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις πολιορκούν μεγάλες πόλεις. Την ίδια στιγμή οι πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα έχουν ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ υπάρχουν και 6,5 εκατ. εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της Ουκρανίας.

Οι δύο πλευρές κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, καθώς ενώ υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις συζητήσεις. Ωστόσο την κάθε δήλωση της μίας πλευράς για σύγκλιση απόψεων την ακολουθεί η διάψευση από την απέναντι πλευρά.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι οι δηλώσεις Ρωσίας και Ουκρανίας σήμερα για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ρώσος διαπραγματευτής Μεντίνσκι, ανέφερε ότι έχουν γίνει βήματα σε σχέση με το καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας στο οποίο φαίνεται να έχουν μείνει μερικές μόνο διαφορές. Ειδικότερα τόνισε ότι: «Πρόκειται για διαφορές που σχετίζονται με το ποιες εγγυήσεις ασφαλείας λαμβάνει η Ουκρανία εκτός από τις υπάρχουσες, σε περίπτωση άρνησης να ενταχθεί στο μπλοκ του ΝΑΤΟ», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, Μόσχα και Κίεβο βρίσκονται «κάπου στα μισά του δρόμου» στις διαπραγματεύσεις για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας.

Ωστόσο το Κίεβο, διαμέσου του συμβούλου του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντόλιακ, κατηγόρησε τη Ρωσία για αυτές τις δηλώσεις επισημαίνοντας ότι στόχο έχουν να προκαλέσουν ένταση για τα ΜΜΕ. «Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες», τόνισε και πρόσθεσε: «Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των στρατευμάτων & ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με συγκεκριμένες φόρμουλες».

Γεγονός είναι ότι η πορεία των συνομιλιών δεν έχει διακόψει τις στρατιωτικές συγκρούσεις ούτε υπάρχει ορατό τέτοιο ενδεχόμενο. Αντιθέτως οι δύο πλευρές προσπαθούν να κάτσουν κάθε φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχοντας εξασφαλίσει την κυριαρχία στο στρατιωτικό πεδίο. Ζήτημα είναι και κατά πόσο η Δύση εργάζεται επίσημα ή παρασκηνιακά για μία διπλωματική διέξοδο από την κρίση ή θεωρεί ότι μπορεί να εξασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο η ήττα της Ρωσίας.

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas.

