Υπό τον ήχο νέων εκρήξεων στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα κατά το οποίο ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουχάνσκ εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κίνηση που έρχεται πιθανώς ως προοίμιο εισβολής.

Στην έναρξη του διαγγέλματος, ο Πούτιν -αφού έκανε λόγο για πολύ έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο Ντονμπάς- χαρακτήρισε την Ουκρανία «αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας μας».

«Η Ανατολική Ουκρανία είναι αρχαία ρωσική γη» είπε ο ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως «η μοντέρνα Ουκρανία είναι δημιούργημα της κομμουνιστικής Ρωσίας. Ο αρχηγός των Μπολσεβίκων Βλαδίμηρος Λένιν προκάλεσε μειονεκτήματα στη Ρωσία, δημιουργώντας το κράτος της Ουκρανίας. Ο Λένιν παρέδωσε το Ντόνμπας στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας».

«Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τι σημαίνει μια γνήσια αποκομμουνιστικοποίηση» πρόσθεσε.

⚡️Putin: Situation in Donbass becoming critical. #Ukraine is more than a neighbor. It’s our mutual history & cultural – it is family pic.twitter.com/kCfHzJtkE2

— RT (@RT_com) February 21, 2022