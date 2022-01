Το ισχυρό σοκ και τη θλίψη του για τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι», αναφέρει στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός και σημειώνει:

«Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά. Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο».

I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European.

