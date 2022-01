Η δήλωσή της

Η περιπέτεια του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία, έχει κινήσει το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη, καθώς ο Σέρβος τενίστας εξακολουθεί να βρίσκεται «αιχμάλωτος» και να περιμένει την τελική απόφαση, αν και όλα δείχνουν πως μετράει ώρες στη χώρα, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα.

Η σύζυγος του «Νόλε» πήρε θέση μέσα από τα social media και με μία ανάρτηση της, ευχαρίστησε όλους όσοι «φώναξαν» και συνεχίζουν να το κάνουν υπέρ του Τζόκοβιτς.

Αναλυτικά:

«Είναι Χριστούγεννα για εμάς, όλες μου οι ευχές είναι όλοι να είναι υγιείς, χαρούμενοι, ασφαλείς και με τις οικογένειές τους. Θα θέλαμε και εμείς να είμαστε όλοι μαζί σήμερα αλλά η παρηγοριά μου είναι ότι τουλάχιστον είμαστε όλοι ασφαλείς. Και όλοι θα μάθουμε από αυτή την εμπειρία» έγραψε αρχικά η σύζυγος του Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Σας ευχαριστώ όλους από όλο τον κόσμο που χρησιμοποιήσατε τη φωνή σας για να στείλετε αγάπη στον σύζυγό μου. Παίρνω μια βαθιά ανάσα για να ηρεμήσω και να αναζητήσω την ευγνωμοσύνη (και την κατανόηση) σε αυτή τη στιγμή για ό,τι συμβαίνει» συνεχίζει η Γελένα Τζόκοβιτς και καταλήγει:

«Ο μόνος νόμος που θα πρέπει να σεβόμαστε μπροστά σε κάθε σύνορο είναι η αγάπη και ο σεβασμός για τους ανθρώπους. Η αγάπη και η συγχώρεση δεν είναι ποτέ λάθος αλλά μια πανίσχυρη δύναμη. Σας ευχαριστώ».

It’s Christmas today for us, my wishes are for everyone to be healthy, happy, safe and together with families. We wish we are all together today, but my consolation is that at least we are healthy. And we will grow from this experience. 🎄🙏♥️ — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) January 7, 2022

Thank you dear people, all around the world for using your voice to send love to my husband. I am taking a deep breath to calm down and find gratitude (and understanding) in this moment for all that is happening. 🙏 — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) January 7, 2022

The only law that we should all respect across every single border is Love and respect for another human being. Love and forgiveness is never a mistake but a powerful force.🙏♥️🎄 — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) January 7, 2022