Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι… επίσημο. Η σειρά φαινόμενο που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στο Netflix, το Squid Game, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο δημιουργός Hwang Dong-hyuk, σε συνέντευξή του στο Associated Press.

Όπως είπε ο ίδιος, μιλώντας στο AP, η αγάπη του κόσμου «δεν άφησε άλλη επιλογή» στους συντελεστές της.

«Υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση και τόσο ζήτηση και τόση αγάπη και για νέα σεζόν. Οπότε νιώθω σαν να μη μας αφήσατε άλλη επιλογή. Την έχω στο κεφάλι μου αυτόν τον καιρό και σχεδιάζω την όλη διαδικασία του σεναρίου» είπε αρχικά.

«Νομίζω όμως πως είναι πολύ νωρίς για να πω πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί η νέα σεζόν. Όμως σας υπόσχομαι το εξής: Ο Gi-hun θα επιστρέψει και θα κάνει κάτι καλό για τον κόσμο» συμπλήρωσε.

