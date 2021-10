Δύσκολο θα είναι και το επόμενο 24ωρο σε όλη τη χώρα καθώς η κακοκαιρία «Μπάλλος», η οποία σαρώνει την Ελλάδα από το πρωί, θα συνεχίσει να σφυροκοπά διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και την Αττική.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν χάος στην πρωτεύουσα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, με την κυκλοφορία να διακόπτεται ακόμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες και τα ποτάμια, Κηφισό και Ιλισό, να φουσκώνουν επικίνδυνα.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την κακοκαιρία «Μπάλλος» στην Αττική και ιδιαίτερα στην πόλη των Αθηνών, άφησαν περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής σε κάποιες περιοχές, προκαλώντας πληθώρα προβλημάτων.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στους σταθμούς Πατησίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo (147 χιλιοστά), Αμπελοκήπων (145 χιλιοστά), Περιστερίου (139 χιλιοστά) και Υμηττού-Δάφνης (130).

Οι εικόνες με το λεωφορείο να «βουλιάζει» σε… δρόμο της Αθήνας, αλλά και των μαθητών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φτιάξουν αυτοσχέδια «γέφυρα» με θρανία για να σωθούν από σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια, έδωσαν μπόλικο υλικό στο Twitter.

Μάλιστα, σε πολλούς χρήστες ήρθε στο μυαλό η σειρά – φαινόμενο της εποχής μας, το «Squid Game», κατά την οποία οι παίκτες – πρωταγωνιστές πρέπει να περάσουν κάποιες δοκιμασίες, ενώ όσοι αποτυγχάνουν σκοτώνονται.

Greek autumn is a state of mind #κακοκαιρια pic.twitter.com/w01cjmZ1eN

Students escaping their flooded school in #Athens suburb Nea Philadelphia. Catastrophic floods in #Greece reveal criminal neglect & decline of public infrastructure due to years of austerity. #Μπαλλος #κακοκαιρια #βροχη #πλημμύρες https://t.co/efm5p2QRSa

— Katerina Selin (@SelinKaterina) October 14, 2021