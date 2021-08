Νέο συγκλονιστικό βίντεο από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ βλέπει το φως της δημοσιότητας που αποτυπώνει την απεγνωσμένη προσπάθεια ενός εκ των χιλιάδων Αφγανών να εγκαταλείψει τη χώρα μετά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν.

Στα πλάνα που παρουσιάζει ο ιστότοπος «New Orizon» διακρίνεται ένας Αφγανός πολίτης ο οποίος έχει στην κυριολεξία γαντζωθεί πάνω σε αεροπλάνο για να διαφύγει.

Οι κινήσεις του, προκειμένου να μην πέσει από το αεροπλάνο, είναι σπασμωδικές, καθώς το αεροπλάνο έχει ήδη απογειωθεί και βρίσκεται στον αέρα.

Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται -πιθανότατα- ο ένας κινητήρας του αεροπλάνου.

Υπενθυμίζεται πως χθες, το γύρο του διαδικτύου έκαναν εικόνες που εμφανίζουν ανθρώπους να πέφτουν από αεροσκάφος που φεύγει από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Πρόκειται για τα μικρά μαύρα σημάδια που φαίνονται να πέφτουν από το αεροπλάνο την ώρα που εκείνο κερδίζει ύψος. Πληροφορίες αυτήκοων μαρτύρων έκαναν λόγο για πτώση τριών ανθρώπων που έκαναν τρομακτικό θόρυβο όταν έπεφταν στο έδαφος.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people’s homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021