Χιλιάδες πολίτες χωρών από τα δυτικά Βαλκάνια έφτασαν στη Σερβία για να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca. Η σερβική κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα εμβόλια, για τα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον στη χώρα, για τον εμβολιασμό ξένων υπηκόων.

Έτσι, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου άρχισαν να φτάνουν στην Σερβία υπήκοοι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας αλλά και γειτονικών χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εμβολιαστούν.

Στις συνοριακές διαβάσεις σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και λεωφορεία που περίμεναν να εισέλθουν στη Σερβία, ενώ στα εμβολιαστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων επικρατούσε το αδιαχώρητο.

Πάντως, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρουν ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι τα εμβόλια που δίνει η Σερβία πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους και πρέπει να χρησιμοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, όμως ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σημειώνεται ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, απ’ όπου προέρχονται οι περισσότεροι που σπεύδουν να εμβολιαστούν στην Σερβία, δεν έλαβαν κανένα εμβόλιο από το ενιαίο σύστημα Covax του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ούτε κατάφεραν να εξασφαλίσουν μόνες του κάποια εμβόλια στην ελεύθερη αγορά.

Ο εμβολιασμός όλων των ξένων, χωρίς προϋποθέσεις, θα πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή ενώ -όπως ανακοινώθηκε- από την Δευτέρα θα μπορούν όσοι ξένοι το επιθυμούν και υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της σερβικής κυβέρνησης και θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία εμβολιασμού τους.

Από σήμερα ξεκίνησε, επίσης, στο Βελιγράδι και ο εμβολιασμός επιχειρηματιών από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με 10.000 εμβόλια που εξασφάλισε το Εμπορικό και Οικονομικό Επιμελητήριο της Σερβίας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Μάρκο Τσάντεζ, μέχρι στιγμής κατατέθησαν 7.500 αιτήσεις και πρόκειται κυρίως για επιχειρηματίες γειτονικών χωρών που συνεργάζονται με Σέρβους επιχειρηματίες.

“Long lines of vehicles formed Saturday morning at the border between Bosnia and Serbia, as Bosnians were heading to #Belgrade to receive their first shots against COVID-19 after Serbia announced it will inoculate whoever shows up for free” https://t.co/NhO9N1uY78

— Valerie Hopkins (@VALERIEin140) March 27, 2021