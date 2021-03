Συγκλονιστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το μακελειό που σημειώθηκε στην πόλη Μπόλντερ του Κολοράντο, όπου δέκα άνθρωποι έπεσαν νεκροί από το χέρι ενόπλου.

Πρώτος έφτασε στο σούπερ μάρκετ «King Soopers» όταν ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς ο αστυνομικός Έρικ Τάλι, που περιλαμβάνεται ανάμεσα στα θύματα.

Ο 51χρονος Έρικ Τάλι, που αψήφησε τον κίνδυνο για να σώσει τους συμπολίτες του, ήταν πατέρας επτά παιδιών. Υπηρετούσε τα τελευταία 11 χρόνια στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Μπόλντερ. «Έβαζε πάνω απ΄όλα την οικογένειά του», όπως λένε οι συγγενείς του. «Ήταν, από κάθε άποψη, ένας από τους πιο έντιμους αξιωματικούς στο αστυνομικό τμήμα του Μπόλντερ και η ζωή του ήταν πολύ σύντομη», δήλωσε ο εισαγγελέας της επαρχίας Μπόλντερ, Μάικλ Ντόχερτι.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

