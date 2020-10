Τις πληγές της μετρά η Σάμος μετά τον φονικό σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ που χτύπησε το νησί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο ήταν 19 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοδυτικά της Σάμου, με εστιακό βάθος στα πρώτα 10 χιλιόμετρα.

Από τη δόνηση έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά 17 και 15 ετών αντίστοιχα, ενώ εννέα άτομα νοσηλεύονται. Καταγράφηκαν επίσης καταρρεύσεις παλαιών κτιρίων, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στο λιμάνι στο Βαθύ.

Ήταν λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής όταν σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση της τάξεων των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Σάμο και έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα, η σφοδρότητα του σεισμού είχε σαν αποτέλεσμα να αναβληθεί για το Σάββατο το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα, καθώς και η καθιερωμένη ενημέρωση για τον κοροναϊό.

Ο σεισμός, που ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος περίπου δώδεκα χιλιόμετρα και επίκεντρο βόρεια της Σάμου έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο νησί, ενώ απέναντι στα τουρκικά παράλια και ειδικά στη Σμύρνη η κατάσταση λαμβάνει διαστάσεις τραγωδίας, καθώς δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Σάμος θρηνεί για τα δύο παιδιά της και προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της από τις απίστευτες καταστροφές που προκάλεσε τόσο η ίδια η σεισμική δόνηση, όσο και τα τρία μικρά τσουνάμι που ακολούθησαν μετά από αυτήν και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο Βαθύ.

Παράλληλα, ο «χορός» των μετασεισμών κρατάει ανάστατους τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους θα κληθούν να περάσουν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, σε δρόμους, πάρκα και πλατείες.

Oι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι η περιοχή της Σάμου θα βρίσκεται στον «χορό» των Ρίχτερ για αρκετές μέρες, με πολλούς και πιθανώς επικίνδυνους μετασεισμούς να χτυπούν το νησί, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα κτίρια – ακόμα και αυτά που δεν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.. Οι ισχυροί μετασεισμοί είναι και αυτοί με τη σειρά τους να προκαλέσουν τσουνάμι σαν αυτό που πλημμύρισε το Βαθύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική, απόψε οι κάτοικοι θα διαμείνουν σε συγγενικά σπίτια και αυτοκίνητα και- αν ληφθεί έγκαιρη μέριμνα- σε ξενοδοχεία και καταλύματα του νησιού. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρατεύτηκε αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού για την φιλοξενία κατοίκων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σε περίπτωση που κάτοικοι δεν πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σε σκηνές τηρώντας τους κανόνες του COVID-19.

Επιπλέον, το Δημαρχείο Δυτικής Σάμου θα παραμείνει ανοιχτό καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας όπου μπορούν να απευθύνουν και να δηλώνουν τα προβλήματά τους στο τηλέφωνο 22733 50801.

Ο δήμος έχει ορίσει ως σημεία συγκέντρωσης των πληγέντων του σεισμού:

Στους χώρους αυτούς θα τοποθετηθούν σκηνές για την ασφαλή διαμονή των κατοίκων που έχουν οι οικίες τους υποστεί ζημιές.

Παρακαλούμε όλο τον πληθυσμό να αποφύγει την διανυκτέρευση εντός των οικιών τους και να οδηγηθούν σε ανοικτούς χώρους ή και αυτοκίνητα, μακριά από κτίρια για την αποφυγή πτώσης επικίνδυνων υλικών ή κατάρρευση κτιρίων .

Εφιστούμε την προσοχή όλων, ειδικά για τις επόμενες ώρες που υπάρχει ενδεχόμενο μετασεισμών. Η άσκοπη μετακίνηση με οχήματα ελλοχεύει κινδύνους και δυσκολεύει το έργο των συνεργείων.

Όλοι οι σεισμολόγοι συμφωνούν ότι τέτοιου μεγέθους σεισμοί και σε τόσο μικρό εστιακό βάθος φέρνουν συνήθως συχνούς και ισχυρούς μετασεισμούς.

«Είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και αυτό με προβληματίζει γιατί θα έχουμε σίγουρα μια πολύ πλούσια μετασεισμική ακολουθία με πολύ μεγάλους μετασεισμούς», σημείωσε ο Άκης Τσελέντης, διευθυντής γεωδυναμικού ινστιτούτου Αθηνών.

«Μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος είναι της τάξης του 7, ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο. Όμως πρακτικός αδύνατο ένας σεισμός της τάξης του 7 να μην έχει μια πλούσια ακολουθία με σημαντικούς μετασεισμούς οι οποίοι μπορεί να φτάνουν του μεγέθους του 6», λέει ο Κώστας Παπαζάχος, σεισμολόγος.

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν πως δεν τους εξέπληξε ο σεισμός, καθώς το ρήγμα από τον οποίο προήλθε είναι γνωστό και έχει δώσει ξανά μεγάλους σεισμούς.

«Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι ισχυροί σεισμοί να έχουν την ίδια ακολουθία. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει πιο καθαρό μετά από μια – δυο ημέρες», σημείωσε ο Βασίλης Καρακώστας, καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ.

Δύο παιδιά 17 και 15 χρόνων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Πολιτική Προστασία, ανασύρθηκαν νεκρά, από ερείπια στο Βαθύ της Σάμου.

Τα δύο παιδιά κατευθύνονταν προς την παραλία και πέρασαν από ένα στενό δρομάκι στην περιοχή Γεφυράκι, στην οδό Κανάρη, όταν έπεσε ο τοίχος κτιρίου.

Παρά τις προσπάθειες να απεγκλωβιστούν ζωντανά από τους διασώστες της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Μάλιστα, ερασιτεχνική κάμερα κατέγραψε τις απεγνωσμένες προσπάθειες των Πυροσβεστών να ανασύρουν τα παιδιά από τα συντρίμμια.

Για το τραγικό αυτό συμβάν, τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η Νίκη Κεραμέως, καθώς και οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Δύο νεκρούς και 9 τραυματίες άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός που χτύπησε το μεσημέρι τη Σάμο.

Ένας 14χρονος με σοβαρά κατάγματα θα μεταφερθεί με ελικόπτερο C-130 στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού». Θα αεροδιακομιστεί επίσης 63χρονη με κάταγμα ζυγωματικού και μερική ρήξη σπλήνα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

Στο Νοσοκομείο Σάμου παραμένουν 7 τραυματίες, όλοι εκτός κινδύνου.

Μετά το χτύπημα του Eγκέλαδου, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου συνολικά 10 πολίτες. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν στις οικίες τους.

Όλες οι υγειονομικές μονάδες παραμένουν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο ο σεισμός διήρκησε 15 δευτερόλεπτα και έγινε αισθητός από την Κρήτη μέχρι και την Αθήνα και από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τη Θεσσαλία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια της Σάμου σε θαλάσσιο χώρο και το εστιακό βάθος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, πρόκειται δηλαδή για επιφανειακό σεισμό.

O σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και την Αττική η οποία «χόρευε» στους ρυθμούς του Εγκέλαδου. Φαίνεται να ήταν ο κύριος σεισμός αλλά οι επιστήμονες λένε ότι θα υπάρξουν πολλοί μετασεισμοί.

Σεισμολόγοι αναφέρουν ότι ο σεισμός μπορεί να ήταν και πάνω από τα 6,7 Ρίχτερ: το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο αναβάθμισε τη θεώρησή του σε 7 Ρίχτερ, ενώ το ίδιο υποστήριξε και ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος.

Η θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά, καθώς εξίσου σοβαρές ζημιές με τον σεισμό προκάλεσαν και τα τρία παλιρροϊκά κύματα που χτύπησαν την Σάμο λίγο μετά τον σεισμό. Καταστήματα και σπίτια έχουν πλημμυρίσει και η Πυροσβεστική δέχεται συνεχώς κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Στο λιμάνι του νησιού έχουν σημειωθεί μεγάλες καταστροφές, με τις Αρχές να σπεύδουν να απομακρύνουν κόσμο από την περιοχή, καθώς η στάθμη της θάλασσας μεγαλώνει. Βιβλική είναι η καταστροφή και σε όλα τα μαγαζιά που βρίσκονται δίπλα στο λιμάνι, αφού το νερό έχει παρασύρει τα πάντα, με τους επιχειρηματίες να μιλούν για ολική καταστροφή.

Σημαντικές φαίνεται να είναι οι ζημιές στο λιμάνι στο Βαθύ της Σάμου από την ισχυρή σεισμική δόνηση, όπως φαίνεται και από τις πρώτες εικόνες που κατέγραψαν οι μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι ειδικοί από την πρώτη στιγμή ζητούν από τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις ακτές, ειδικά από το βόρειο τμήμα του νησιού.

Μήνυμα έστειλε στους κατοίκους του νησιού μέσω του 112 η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας με προειδοποίηση για τσουνάμι.

Για τις καταστροφές που άφησε πίσω του ο σεισμός στη Σάμο, μίλησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς από το νησί στο οποίο βρίσκεται από το απόγευμα.

«Προφανώς έχουν πληγεί οι υποδομές. Πρέπει να τις καταγράψουμε και να κάνουμε ότι λέει το πρωτόκολλο και να εφαρμόσουμε το γενικό σχέδιο που ισχύει στις περιπτώσεις αυτές» δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Καταρρεύσεις κτιρίων παλιών και καινούργιων, ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστροφές σε καταστήματα και δρόμους προκάλεσε το «χτύπημα» του Εγκέλαδου.

Μεγάλο τμήμα της ιστορικής εκκλησίας της Παναγιάς Θεοτόκου στο Καρλόβασι κατέρρευσε.

Στην όμορφη εκκλησία του Αγίου Νικολάου κατέρρευσε μερικώς το καμπαναριό.

Ρωγμές υπήρξαν σε αρκετά κτίρια.

Μεγάλες είναι οι ζημιές στα βυρσοδεψεία στο Καρλόβασι και σε άλλες περιοχές στη Σάμο με τις φωτογραφίες να δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Για αρκετές ώρες, το ρεύμα είχε διακοπεί σε πολλές περιοχές.

Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να μην είναι κοντά σε κτίρια ιδιαίτερα παλιά για να μην υπάρξουν τραυματισμοί από καταρρεύσεις.

Ο σεισμός που εκδηλώθηκε στη Σάμο επηρέασε σοβαρά και τη Σμύρνη της Τουρκίας, με τις τοπικές αρχές της γείτονος χώρας να κάνουν λόγο για 12 νεκρούς και 409 τραυματίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησαν εσπευσμένα.

Όπως έκανε γνωστό, με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Τούρκο Πρόεδρο για να του μεταφέρει τα συλλυπητήριά του για τον σεισμό που έπληξε τις δύο χώρες.

«Παρά τις διαφωνίες μας, αυτές είναι οι στιγμές που οι λαοί μας πρέπει να στέκονται ενωμένοι» έγραψε χαρακτηριστικά.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

Λίγο αργότερα, με ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του γραφείου του Τούρκου Προέδρου, τονίστηκε πως η τραγωδία έδειξε πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο χώρες.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει δώσει εντολές σε όλες τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να συμβάλουν στις προσπάθειες διάσωσης. Προσευχόμαστε να μην υπάρχουν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών στην Τουρκία ή στην Ελλάδα και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήριά σε όλους όσους επλήγησαν στις δύο χώρες. Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά πόσο κοντά είμαστε παρά τις διαφορές μας σχετικά με την πολιτική. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν η Ελλάδα το χρειάζεται» δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν, εκπρόσωπος του γραφείου του Προέδρου Ερντογάν.

Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος, επανήλθε κάνοντας retweet την ανάρτηση Μητσοτάκη για τον σεισμό που έγραφε μεταξύ άλλων πως: «όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, αυτές είναι οι στιγμές που οι άνθρωποι μας πρέπει να στέκονται μαζί».

Ευχαρίστησε αρχικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όλη την Ελλάδα εκ μέρους του ίδιου και του τουρκικού λαού.

​«Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή» επεσήμανε ο κ. Ερντογάν.

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020