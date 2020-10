Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εβδομήντα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη βόμβα τοποθετημένη σε μαντράσα — ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο — στην πόλη Πεσάβαρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσαν πηγή προσκείμενη σε νοσοκομείο της πόλης και αξιωματούχοι μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αστυνομικοί έκαναν λόγο νωρίτερα για 4 νεκρούς και 34 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, στην επίθεση αυτή στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

«Η έκρηξη έγινε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του Κορανίου. Άγνωστος μετέφερε τσάντα (σ.σ. με εκρηκτικά) στο εσωτερικό του ιεροδιδασκαλείου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βακάρ Αζίμ, στέλεχος της αστυνομίας στην Πεσάβαρ.

The enemies of Pakistan have once again started trying to somehow declare Pakistan as an insecure & Terrorist state and the blast at the Peshawar Madrassa is also the result of that effort but we have to remain united so that we can eradicate this scourge. #Peshawar pic.twitter.com/s2o84FHBdn

