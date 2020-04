Παρελθόν από την Άρσεναλ φαίνεται πως θα αποτελέσει το ερχόμενο καλοκαίρι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τα μεταγραφικά θέματα, ο Έλληνας στόπερ δεν έχει μέλλον στον αγγλικό σύλλογο, ενώ δεν χαίρει και της εμπιστοσύνης του Μικέλ Αρτέτα.

Μάλιστα, στην Άρσεναλ φαίνεται πως ψάχνουν ήδη για να αποκτήσουν έναν στόπερ ενόψει της νέας σεζόν, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Παπασταθόπουλος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Sokratis #Papastahopoulos could leave #Arsenal at the end of the season and is considering options ahead of the summer transfer window. He has seen his playing opportunities at the Emirates decrease under Arteta. #Gunners are looking a CB for the next season. #transfers #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2020