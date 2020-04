Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σε δασική έκταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν μία από τις εστίες φωτιάς σε μια έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, ωστόσο η δεύτερη συνεχίζει να καίει περίπου 200 στρέμματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται αεροσκάφη.

Παράλληλα, οι Αρχές δήλωσαν πως παρακολουθούν ένα άτομο το οποίο θεωρείται ύποπτο για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Ο 27χρονος φέρεται να έκαιγε χόρτα στην περιοχή και στη συνέχεια δεν κατάφερε να καστασβέσει τη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν.

Στο μεταξύ, στην περιοχή ελλοχεύει ο κίνδυνος για τα επίπεδα της ακτινοβολίας από το πυρηνικό εργοστάσιο.

«Υπάρχουν άσχημες ειδήσεις: η ραδιενέργεια είναι υψηλότερη από το κανονικό στο επίκεντρο της φωτιάς» δήλωσε στο Facebook ο Εγκορ Φιρσόφ, επικεφαλής της υπηρεσίας οικολογικής επιθεώρησης.

Ο Φιρσόφ συνόδευσε το μήνυμά του με βίντεο που δείχνει έναν μετρητή Γκάιγκερ (για την ανίχνευση και μέτρηση της ακτινοβολίας) που εμφανίζει επίπεδο ραδιενέργειας 16 φορές υψηλότερο από το κανονικό.

Μέχρι στιγμής, οι φλόγες έχουν κάψει περισσότερα από 1.000 στρέμματα της δασικής έκτασης που βρίσκεται γύρω από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, του Κιέβου.

Watch: Scenes from two forest fires in the area around the Chernobyl nuclear power station in Ukraine on Sunday. The Chernobyl Exclusion Zone was established after the 1986 explosion at the plant that sent a cloud of radioactive fallout over much of Europe pic.twitter.com/HJwN4Ghr0n

— TIME (@TIME) April 6, 2020