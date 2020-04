Ακόμη 563 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από τον κοροναϊό το τελευταίο 24ωρο στη Νέα Υόρκη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 2.935.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Άντριου Κουόμο, οι 563 νέοι θάνατοι αποτελούν τους περισσότερους που έχουν καταγραφεί στην πόλη από την άφιξη του ιού.

Την ίδια στιγμή, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του φονικού ιού ξεπέρασαν τις 100.000 και ανέρχονται πλέον σε 102.863, καθώς το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε άλμα μεγαλύτερο των 10.000.

Top Cuomo aide Melissa DeRosa says state police report up to 15-20% rise in domestic violence cases, vows authorities will investigate every case.

"Women should know they don't have to stay in those situations…We will help them find safe shelter." https://t.co/nuYmBXRho1 pic.twitter.com/8AdtJjO8jP

