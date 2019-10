Πανευρωπαϊκή έρευνα

Η θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης είναι λιγότερο συχνή στις γυναίκες παρά στους άντρες, σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή ανάλυση, η οποία αποκαλύπτει ότι αυτή η διαφορά παραμένει σταθερή τα τελευταία πέντε χρόνια, με τις γυναίκες να κάνουν λιγότερο συχνά αιμοκάθαρση και να υποβάλλονται σπανιότερα σε μεταμόσχευση νεφρού.

Η ανάλυση αυτή, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «CJASN» (Clinical Journal of the American Society of Nephrology), εξέτασε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά τη συχνότητα με την οποία υποβάλλονταν σε θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης.

Συγκεκριμένα, η μελέτη συμπεριέλαβε δεδομένα από 230.378 άτομα (εκ των οποίων το 39% ήταν γυναίκες). Παρόλο που περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άντρες πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο, τα ποσοστά της θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης ήταν μεγαλύτερα για τους άντρες (60%) παρά για τις γυναίκες (40%).

Οι διαφορές αντρών – γυναικών αυξήθηκαν με την ηλικία και διατηρήθηκαν μέσα στις δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι τα αίτια της νεφροπάθειας έχουν μεταβληθεί σημαντικά στο πέρασμα των χρόνων (με τον διαβήτη να αποτελεί την κύρια αιτία τις τελευταίες δεκαετίες). Στους ασθενείς με διαβήτη, το ποσοστό των αντρών που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ήταν μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών. Τέλος διαπιστώθηκε ότι με την αύξηση της ηλικίας το ποσοστό των αντρών που έκαναν μεταμόσχευση νεφρού μειώθηκε λιγότερο από ατό των γυναικών.

Οι ερευνητές σε μεγάλο βαθμό αγνοούν τα αίτια αυτών των διαφορών. «Οι υποστηρικτές βιολογικών εξηγήσεων ως αίτια για το ότι λιγότερες γυναίκες απ’ ό,τι οι άνδρες ξεκινούν αιμοκάθαρση, δηλώνουν ότι το φαινόμενο αυτό είναι τόσο σταθερό στον χρόνο, ώστε πρέπει να είναι βιολογικό. Αντίστοιχα, άλλοι υποστηρίζουν ότι ο λόγος έγκειται στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, ένα εμπόδιο που δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί», δήλωσε ο δρ. Μάνφρεντ Χέκινγκ του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο οποίος διεξήγε τη μελέτη.

Οι ερευνητές φιλοδοξούν ότι οι μελλοντικές έρευνες θα εκτιμήσουν περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ