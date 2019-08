Μια Ισπανίδα συνελήφθη χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, επειδή φορούσε ένα βραχιόλι από ελεφαντόδοντο, τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη μιας Γαλλίδας τουρίστριας για τον ίδιο λόγο.

Η Μαρία Πιτς Αγκιλέρα, 50 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης 12 μηνών ή πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου σελινιών (8.700 ευρώ) για παράνομη κατοχή ελεφαντόδοντου.

Η κενυατική Υπηρεσία Πανίδας (KWS) διευκρίνισε ότι η Ισπανίδα συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Τζόμο Κενυάτα «με ένα βραχιόλι από φίλντισι που ζύγιζε 25 γραμμάρια», προτού επιβιβαστεί σε πτήση από το Ναϊρόμπι προς το Νταρ ες Σαλάαμ, στην Τανζανία.

Spanish national Pich-Aguilera Maria, 50,has been arrested at JKIA with an ivory bangle weighing 0.025g. She was traveling from Nairobi to Dar e Salaam by Precision Air. She will shortly be arraigned at the JKIA Law Court (Cargo Section near KAA head office). #StopIvoryTrade pic.twitter.com/RkwyUkHocF

— KWS (@kwskenya) August 19, 2019