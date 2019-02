Τον εντοπισμό κοίτασματος φυσικού αερίου από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια tcf στο στόχο «Γλαύκος-1» του τεμαχίου 10 της κυπριακής ΑΟΖ ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης ο κύπριος υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τρίσταν Ασπρέι.

Ο κύπριος υπουργός εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του, ενώ χαρακτήρισε το κοίτασμα «τη μεγαλύτερη ανακάλυψη» στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο κ. Λακκοτρύπης δήλωσε πως το εν λόγω κοίτασμα αποτελεί «καλή βάση» για να εξεταστεί το θέμα δημιουργίας τερματικού υγροποίησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα χρειαστούν περισσότερες ποσότητες.

Μάλιστα, σε ανάρτηση του στο Twitter, ο κ. Λακκοτρύπης δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που το τρυπάνι της κοινοπραξίας εντοπίζει το κοίτασμα.

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS

— Georgios Lakkotrypis (@GLakkotrypis) February 28, 2019