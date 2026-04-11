Ο πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) Χριστόφορος Σεβαστίδης τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας με αφορμή δηλώσεις και τοποθετήσεις του για την εμβληματική υπόθεση των Τεμπών. Δεν είναι η πρώτη φορά που από τη θέση αυτή, για την οποία η πλειοψηφία των συναδέλφων του τον επέλεξε με την ψήφο της, διατυπώνει απόψεις, που βρίσκει αντίθετους πολλούς εκπροσώπους του δικηγορικού σώματος. Πρόσφατα μάλιστα, επέλεξε τις θέσεις του αυτές να τις επικοινωνήσει ανεβάζοντας ένα βίντεο μέσω Facebook στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Κίνηση, που αιφνιδίασε πολλούς ως καινοτομία στον τρόπο που «συνομιλούν» οι δικαστές με την κοινωνία.

Με τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις του, ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, με φόντο τη δίκη των Τεμπών έχει προχωρήσει σε ευθείες καταγγελίες και σκληρούς χαρακτηρισμούς με σημείο αναφοράς τη δικηγόρο και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία από την πλευρά της έχει σηκώσει το γάντι απαντώντας στις αιτιάσεις που της προσάπτονται στο πλαίσιο τους δικηγορικού της λειτουργήματος.

Λίγα 24ωρα πριν ανοίξει η αυλαία της δίκης των Τεμπών, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας με επίσημη ανακοίνωση, ο πρόεδρος της ΕνΔΕ διατύπωσε τον προβληματισμό για «τη δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν τον χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο», στοχεύοντας στα πρόσωπα εκείνα που «εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τάχα το ενδιαφέρον τους». «Θέλετε να μετατρέψετε τη δίκη των Τεμπών σε ντεκόρ για την προεκλογική σας εκστρατεία. Και αυτό σας καθιστά ακατάλληλο για δικαστή. Είστε ψευδολόγος, υβριστής, συκοφάντης, και δεν διστάζετε να τείνετε χείρα βοηθείας στον Φλωρίδη, αντιδικώντας με τους συνηγόρους και τους συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών», ήταν η απάντηση εκ μέρους της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Από εκείνο το πρώτο πινγκ – πονγκ μεταξύ του προέδρου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κύλησε και άλλο νερό στο αυλάκι με εκατέρωθεν δηλώσεις σε σκληρή γλώσσα.

Σε συνέχεια του πνεύματος της αρχικής δήλωσης του κ. Σεβαστίδη ακολούθησαν ανακοινώσεις – τοποθετήσεις τόσο από την πλευρά της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, όσο και από την πλευρά της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στις οποίες ο καθένας από τη δική του πλευρά όρθωσε τείχος προστασίας του θεσμού της Δικαιοσύνης ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, που δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από μεμονωμένες και απόλυτα καταδικαστέες συμπεριφορές.

«Κανένας δικαστής και πολύ περισσότερο ο πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ούτε θέλει, ούτε πρέπει να εγκλωβιστεί σε ένα είδος “βεντέτας” με κανέναν δικηγόρο. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Το ζήτημα, που μπαίνει στον δημόσιο διάλογο είναι βαθιά θεσμικό. Και αυτό είναι το διακύβευμα. Αν οι δίκες τορπιλίζονται, πολύ σύντομα η Δικαιοσύνη θα απαξιωθεί ακόμα περισσότερο στα μάτια της κοινής γνώμης και όλο αυτό το “εκρηκτικό μείγμα” δεν μπορεί παρά να έχει άμεση αντανάκλαση στη Δημοκρατία», όπως λένε ψύχραιμοι παρατηρητές. Δείχνοντας μάλιστα τη μεγάλη εικόνα επισημαίνουν ότι ακόμα και αν είναι τραυματισμένη η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, δεν παύει ο θεσμός να αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για τους πολίτες για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις. Αδιάψευστη μαρτυρία γι’ αυτό αποτέλεσε η εκφρασμένη αγωνία των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για τη διεξαγωγή σε εύλογο χρόνο όλων των δικών για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Σε όσους του χρεώνουν κίνητρα διαφορετικά, πέρα από τη δηλωμένη προσπάθειά του για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης, απάντηση έχει δώσει ο ίδιος ο Χριστόφορος Σεβαστίδης τηρώντας σταθερή στάση στα χρόνια της συνδικαλιστικής του πορείας. Δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις του για διαφορετικά κάθε φορά θέματα δεν έχουν συναντήσει μόνο επιδοκιμασία, αλλά έχουν πολλές φορές βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής από το δικηγορικό σώμα, αλλά και από συναδέλφους του εντός του δικαστικού σώματος. «Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη συγκρουστήκαμε πολλές φορές. Θυμίζω ότι κάναμε και συνέδριο για την αυστηροποίηση των ποινών, για τις ιδιωτικές φυλακές, για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας. Πέρυσι είχαμε κάνει διακοπές συνεδριάσεων στα δικαστήρια για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», λέει ο Χριστόφορος Σεβαστίδης σε όσους τον εγκαλούν ότι ευθυγραμμίζεται με τον υπουργό Δικαιοσύνης, όταν στηλιτεύει συγκεκριμένες συμπεριφορές δικηγόρων στη δίκη των Τεμπών.

Ο ίδιος παραπέμπει και στην ανακοίνωση που «είχαμε εκδώσει πριν από τρία χρόνια για την επιστολή του Πρωθυπουργού για ορισμό εφέτη – ανακριτή προς την εισαγγελία της Λάρισας», όπως και ότι «μπήκαμε μπροστά και πρώτοι στο αίτημα επαναφοράς των δώρων για εργαζόμενους και συνταξιούχους ολόκληρου του δημοσίου τομέα».

Οσον αφορά τα ζητήματα συμπεριφοράς δικηγόρων, ο Χρ. Σεβαστίδης έχει ζητήσει ως πρόεδρος της Ενωσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης. Γνωρίζει καλά πως και αυτή η πρόταση θα συναντήσει πολλές ενστάσεις και θα επικριθεί από το δικηγορικό σώμα, ωστόσο θεωρεί ότι ένα τέτοιο βήμα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ.