Με καθυστέρηση 5 ημερών καθώς αποκλείστηκε λόγω καιρού, έφυγε χθες το μεσημέρι από τη Γαύδο η αποστολή της πρωτοβουλίας «Οπου Υπάρχουν Αγγελοι». Η αποστολή που αποτελείται συνολικά από 47 άτομα (μαθητές και συνοδοί) είχε ταξιδέψει στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας για την επέτειο και τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Στο νησί, όπου το σχολείο είναι από τον Νοέμβριο σε αναστολή λόγω έλλειψης μαθητών, οι μαθητές από σχολεία της Βούλας, της Καλλιθέας και της Γλυφάδας φορώντας παραδοσιακές στολές έκαναν την παρέλαση της εθνικής γιορτής σε μια συγκινητική χειρονομία συμπαράστασης, αλληλεγγύης και κατανόησης.

Ο προγραμματισμός της αποστολής προέβλεπε επιστροφή την Πέμπτη 26 Μαρτίου, αλλά το μοναδικό πλοίο που εξυπηρετεί τη γραμμή (που είναι ανοικτού τύπου) δεν μπόρεσε ούτε την Πέμπτη, ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή να αποπλεύσει από την Κρήτη λόγω καιρού. Να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει συχνά τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να αποκλείεται το νησί.

Θα έστελναν φρεγάτα!

Μπροστά στο ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί ούτε χθες το δρομολόγιο, είχε επιστρατευθεί η λύση στην ανάγκη να μεταβεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού στη Γαύδο, προκειμένου να απεγκλωβίσει τους μαθητές και τους συνοδούς τους – κάτι που τελικά δεν χρειάστηκε γιατί το πλοίο της γραμμής κατάφερε να προσεγγίσει το νησί. «Είμαστε όλοι καλά και ασφαλείς», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, στον οποίο ανήκει η πρωτοβουλία της αποστολής, μέσα από το πλοίο που τους μετέφερε από τη Γαύδο στην Αγία Ρουμέλη και στη συνέχεια στα Σφακιά. «Μέσα από τη μικρή αυτή περιπέτεια, που για μας ήταν παροδική, αναδεικνύονται τα προβλήματα και η πραγματικότητα της καθημερινότητας σε ένα ακριτικό νησί. Αυτό εξάλλου είναι και το πνεύμα της δράσης μας». Το ταξίδι της επιστροφής ολοκληρώθηκε με οδική μετάβαση από τα Σφακιά στη Σούδα και από εκεί η αποστολή επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά – ένα ταξίδι περίπου 18 ωρών συνολικά.

Και μπορεί από τους ανθρώπους που ετοίμασαν την αποστολή να υπήρχε πρόβλεψη για επιπλέον προμήθειες, αλλά και οι κάτοικοι του νησιού τούς «αγκάλιασαν» και στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους. «Ολα κερασμένα, μας έλεγαν, δεν άφηναν να πληρώσουμε», διηγείται συγκινημένος ο Γ. Ντούτσουλης.

Υπενθυμίζουμε ότι μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το 1ο Γυμνάσιο Βούλας, το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, τα Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλος, το 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας και το 3ο Σώμα Ναυτοπροσκόπων Βούλας μαζί με τους συνοδούς τους έφυγαν το Σάββατο 21 Μαρτίου από την Αθήνα και μέσω Χανίων έφτασαν στη Γαύδο τη Δευτέρα 23 του μήνα, όπου και τίμησαν μαζί με τους κατοίκους του νησιού τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.