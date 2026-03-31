Προ των πυλών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία που είχε προαναγγείλει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ μέσω της επίσπευσης των διαδικασιών για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να σχεδιάζει την αποστολή για επαφές στα έξι κράτη (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία) εντός Απριλίου. Με βάση το τρέχον πλάνο, η ελληνική πρωτοβουλία πρόκειται να αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο ΕΕ, σε επίπεδο δημιουργίας δικτύου χωρών για υποστήριξη των Δυτικών Βαλκανίων και σε επίπεδο χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ, όπου κριθεί απαραίτητο, θα υπάρξει και στοχευμένη βοήθεια.

Στην προσπάθεια αυτή, που από την Αθήνα έχει προσδιοριστεί ως «στρατηγικής σημασίας αξιακό θέμα» και ως «γεωπολιτική αναγκαιότητα» για μια ΕΕ ισχυρότερη, στρατηγικά αυτόνομη και ανταγωνιστική, ο υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη κινητοποιήσει ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι συμμερίζονται απόλυτα την ανάγκη διεύρυνσης της ΕΕ μέσω της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων. Εσχάτως ήταν η Γερμανία που μέσω του γερμανού υπουργού Εξωτερικών ένωσε τη φωνή της με την Ελλάδα δηλώνοντας ανοιχτά πως θα στηρίξει τη χώρα μας στην πορεία τής εν λόγω στρατηγικής προτεραιότητας, με το βλέμμα πάντα στην ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν και αναμένεται η πρώτη μεγάλη διεύρυνση, με την Αλβανία και το Μαυροβούνιο να προηγούνται προσώρας στην ενταξιακή κούρσα.

«Ουσιαστικό νεύμα»

Οπως έχει τονίσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει επανειλημμένα κάνει λόγο για την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας δυναμικής – 23 χρόνια μετά την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης – που θα δώσει όραμα στους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων οι οποίοι πάσχουν από «ενταξιακή κόπωση», στόχος της Ελλάδας είναι να υπάρξει ένα «ουσιαστικό νεύμα» κατά την ελληνική προεδρία, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προκύψει ένα περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή, την ώρα που στην ευρύτερη γειτονιά επικρατούν αναταραχή και αβεβαιότητα. Εκτός από τη Γερμανία, και η Ισπανία δήλωσε πρόσφατα πως συστρατεύεται σε αυτόν τον στρατηγικό στόχο, ο οποίος θα θωρακίσει την ΕΕ σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Η ελληνική πλευρά, εξάλλου, έχει επισημάνει επανειλημμένα πως είναι και προς το δικό της όφελος το να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση στις γειτονικές χώρες, προκειμένου να αποφευχθούν αθέμιτες εξωτερικές επεμβάσεις σε μια περιοχή με μακρά ιστορία διχασμών και συγκρούσεων.

Καθ’ οδόν προς την ελληνική προεδρία, η Αθήνα προγραμματίζει να διαμορφώσει μέσω επαφών και πρωτοβουλιών μια πιο απτή προοπτική για την ευρωπαϊκή ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, τηρουμένων πάντα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Αναφορικά με τον πρακτικό σχεδιασμό του υπουργείου Εξωτερικών, πρόθεση της ελληνικής πλευράς είναι οι επισκέψεις στα έξι κράτη να «κλειδώσουν» στο καλεντάρι έχοντας μεταξύ τους μια χρονική εγγύτητα. Σε ό,τι αφορά τα Τίρανα, η σχετική πρόσκληση από το αλβανικό ΥΠΕΞ έχει αποσταλεί ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου. Ωστόσο, όταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισκεφθεί τη γειτονική χώρα, θα γίνει δεκτός από τον νέο αλβανό ΥΠΕΞ Φέριτ Χότζα, που είναι προσηλωμένος στον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.