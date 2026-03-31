Η λύση για το Αγιο Φως φαίνεται ότι βρέθηκε. Και σε αναμονή των αυριανών ανακοινώσεων της ισραηλινής αστυνομίας που θα εξειδικεύουν τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν κατά σειρά, α) κατά τη διάρκεια του εβραϊκού Πάσχα που ξεκινά αύριο 1η Απριλίου, β) κατά τη διάρκεια του καθολικού Πάσχα το προσεχές Σαββατοκύριακο και γ) στο ορθόδοξο Πάσχα στις 12 Απριλίου, βρίσκονται οι τρεις θρησκευτικές κοινότητες εβραίων, ορθοδόξων και καθολικών της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της ισραηλινής αστυνομίας, οι τελετές ενόψει του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, όπως και η αφή του Αγίου Φωτός, θα γίνουν κανονικά, αλλά με περιορισμένη παρουσία και πιο συμβολικό χαρακτήρα.

Οσον αφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), οι διαβουλεύσεις της Αγιοταφικής Αδελφότητας με την ισραηλινή αστυνομία είναι συνεχείς μέχρι και αυτή τη στιγμή και θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι σήμερα, αργά το βράδυ, προκειμένου να καταρτισθεί ένα πρωτόκολλο αμοιβαίας κατανόησης που θα εξασφαλίζει την ασφαλή προσέλευση και την τέλεση των λειτουργιών στον ιερό χώρο τις επόμενες ημέρες.

Πηγές από το Πατριαρχείο τονίζουν ότι «όλα οδεύουν κατ’ ευχήν», καθώς αναμένεται η τελετή αφής να πραγματοποιηθεί χωρίς ασφαλώς πιστούς («σενάριο Covid»), αλλά με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ’ επικεφαλής ολιγομελούς ιερατικής συνοδείας.

Παρούσα θα επιτραπεί να είναι και η ολιγομελής αποστολή από την Αθήνα, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο. Ο συμμετέχων στην αποστολή, εκπρόσωπος της ελλαδικής Εκκλησίας, μητροπολίτης Κιλκισίου Βαρθολομαίος εξέφρασε την αισιοδοξία του και υποστήριξε πως εάν ανοίξει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ και προσγειωθεί το αεροσκάφος στο Τελ Αβίβ, «εμείς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα είμαστε στον Ναό». Καθοριστική υπήρξε και η ανακοίνωση – παρέμβαση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο τόνισε πως «παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό από όλους και καλή τη πίστη» και επεσήμανε ότι «αυτό αποκτά επιπλέον σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα».

Κανονικά οι ιερές ακολουθίες

Η ένταση, πάντως, που δημιουργήθηκε από την απαγόρευση εισόδου του ρωμαιοκαθολικού πατριάρχη στον Ναό της Αναστάσεως προχθές Κυριακή εκτιμάται ότι βοήθησε αρκετά στην επίσπευση των διευκρινίσεων σχετικά και με την ορθόδοξη τελετή του Αγίου Φωτός σε μόλις 12 ημέρες από σήμερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα αγιοταφικές πηγές, ακόμη και οι ιερές ακολουθίες κατά τη διάρκεια της ορθόδοξης Μεγάλης Εβδομάδας, αρχής γενομένης από την Κυριακή αυτή, δική μας Κυριακή των Βαΐων, θα τελεσθούν κανονικά από τον Πατριάρχη Θεόφιλο, χωρίς όμως εκκλησίασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια των διαβουλεύσεων ο υπεύθυνος της ισραηλινής αστυνομίας ζήτησε συγγνώμη από τον καθολικό πατριάρχη για τη συμπεριφορά των αστυνομικών δυνάμεων. Η απαγόρευση προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, δηλώσεις αποδοκιμασίας από τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ανάγκασε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανάχιου να παρέμβει με ανακοίνωσή του, προαναγγέλλοντας στην ουσία την εφαρμογή ενός ειδικού πλαισίου ελεγχόμενης μετάβασης των εκπροσώπων των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ιερουσαλήμ.