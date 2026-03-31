Περισσότερους από 75.000 πελάτες μετρά η Snappi μετά από 6 μήνες από το ξεκίνημα της λειτουργίας της. Επιτυγχάνοντας αυτό το «ορόσημο», η ψηφιακή τράπεζα του Ομίλου Πειραιώς πραγματοποίησε χθες εκδήλωση στο Snappi Hub στο κέντρο της Αθήνας για την παρουσίαση της νέας έκδοσης της εφαρμογής της, που γίνεται πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη, ενώ δίνει έμφαση στην εμπειρία του χρήστη, εντάσσοντας μια σειρά από νέες λειτουργίες.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο πρόεδρος του ΔΣ της Snappi και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος δήλωσε ότι η Πειραιώς έχει μπει στη διαδικασία να ανταγωνιστεί τον εαυτό της και να «διαταράξει» (disrupt) το τραπεζικό σύστημα μέσω της ψηφιακής τράπεζας.

Από τη μεριά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Snappi Γκαμπριέλα Κίντερτ είπε πως στόχος της neobank είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τραπεζική, όπως το Spotify άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική.

Η νέα εφαρμογή της Snappi, που θα είναι διαθέσιμη για τους πελάτες της τράπεζας μέσα στην εβδομάδα, ενσωματώνει νέες λειτουργίες, όπως είναι ο διαμοιρασμός του λογαριασμού (split bill) για τη διευθέτηση κοινών πληρωμών μεταξύ φίλων, αλλά και ένας βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Assistant), που μπορεί να απαντά στις ερωτήσεις των πελατών και να δέχεται εντολές συναλλαγών (π.χ. αποστολή χρημάτων μέσω IRIS). Αυτή την περίοδο πραγματοποιεί μεγάλη καμπάνια προσέλκυσης πελατών, εστιάζοντας στο κοινό-στόχο των νέων 18-40 ετών. Στόχος της ψηφιακής τράπεζας είναι να εδραιώσει την παρουσία της στην Ελλάδα και να φτάσει τους 300.000 πελάτες μέσα στο 2027, προτού κάνει τις πρώτες της… πτήσεις στο εξωτερικό, όπου έχουν ήδη αναγνωριστεί τρεις αγορές εντός ευρωζώνης.