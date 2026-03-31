Χθες Δευτέρα άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της CrediaBank ύψους 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως και 375 εκατ. νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Οπως ανακοίνωσε η CrediaBank, οι προσφορές ξεπέρασαν τον στόχο των 300 εκατ. ευρώ λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες (έως την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00) και θα «χτιστεί» με την υποβολή προσφορών ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) εκτός Ελλάδας. Η 7η Απριλίου έχει οριστεί ως ημερομηνία διακανονισμού και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Ηδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η CrediaBank έχει ανακοινώσει ότι τρεις νέοι θεσμικοί επενδυτές (Fiera Capital, Marbella Investments και Discovery Capital Management) έχουν δεσμευθεί να συμμετέχουν στην ΑΜΚ με 110 εκατ. ευρώ συνολικά.

Η Fiera Capital, που έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει στην ΑΜΚ με κεφάλαια 30 εκατ. ευρώ, είναι θεσμικός επενδυτής που τοποθετείται αποκλειστικά μακροπρόθεσμα, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της υπολογίζονται σε περισσσότερα από 160 δισ. δολάρια, ενώ έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα. Η Discovery Capital Management είναι ένα παγκόσμιο hedge fund με περίπου 3,5 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια και επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές. Η Marbella Investments είναι επενδυτικό όχημα της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση. Σημειώνεται ότι βάσει συνεννόησης μεταξύ των δύο μεγαλομετόχων της CrediaBank, δηλαδή της Thrivest Holding (συμφερόντων Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη) και του Υπερταμείου (ελληνικό Δημόσιο), τα δύο σχήματα δεν θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ, με αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοστών συμμετοχής τους στην τράπεζα. Σήμερα, η Thrivest Holding κατέχει το 50,17% των μετοχών, ενώ το Υπερταμείο ελέγχει το 36,16% των μετοχών. Μέσω της μη συμμετοχής των δύο βασικών μετόχων, θα αυξηθεί και το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς της μετοχής (free float), που αποτελεί και εποπτική υποχρέωση της τράπεζας.

Ελκυστική τιμή

Η ΑΜΚ πραγματοποιείται σε ελκυστική τιμή, με έκπτωση 30%-35% σε σύγκριση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες επενδυτές θα τοποθετηθούν «σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μείγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δισ. το 2025».

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν από την τράπεζα για την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα (μέσω της HSBC Μάλτας), με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, όπως αυτή της χρηματιστηριακής Pantelakis, με την οποία η CrediaBank βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις.