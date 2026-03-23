Ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της ΑΕΚ θα μπορούσε να γράψει καλύτερο σενάριο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League. Αυτό γιατί όχι απλά έκανε τη δουλειά της η Ενωση απέναντι στην Κηφισιά με ξεκούραστο 3-0 που διαμορφώθηκε από το 26′, αλλά και γιατί εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, κάτι που τη φέρνει στα πλέι οφ μόνη πρώτη, με πλεονέκτημα κόντρα στους άλλους δύο διεκδικητές. Ετσι ρέφαρε κατά κάποιον τρόπο και τις δύο πρόσφατες δικές της απώλειες σε Βόλο και Περιστέρι, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πηγαίνει στη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων με την ψυχολογία στα ύψη.

Μπροστά σε περίπου 25.000 οπαδούς τους οι Κιτρινόμαυροι μετέτρεψαν σε περίπατο το παιχνίδι με την Κηφισιά, η οποία έμεινε οριστικά εκτός πλέι οφ 5-8 και θα παίξει στα πλέι άουτ. Μάλιστα ο κόσμος της ΑΕΚ έμεινε για αρκετά λεπτά μετά τη λήξη στις θέσεις του ζητώντας με συνθήματα το πρωτάθλημα από τους παίκτες.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, το ντεμπούτο του Σαχαμπό, ο οποίος πήρε χρόνο στα τελευταία λεπτά του ματς, αλλά και η κίτρινη που δέχτηκε ο Πήλιος που συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει την πρεμιέρα των πλέι οφ. Ο 25χρονος μπακ, που κλήθηκε στην Εθνική Αλβανίας για πρώτη φορά, είναι ο μόνος από τους οκτώ παίκτες της Ενωσης που ήταν στο όριο και δέχτηκε κάρτα, κάτι που σημαίνει πως όλοι οι υπόλοιποι θα είναι διαθέσιμοι.

Η ΑΕΚ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς καθώς μόλις στο 3′ ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι σε απρόσεκτο μαρκάρισμα του Λαρουσί και ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0 στο 6′. Τέσσερα λεπτά μετά ο Κοϊτά έκανε και πάλι ωραία κίνηση από τα δεξιά και γύρισμα που δεν βρήκε συμπαίκτη, ενώ από λάθος του Βίντα στο 14′ ο Αντονίσε έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Στο 16′ ο Ραμίρεζ έσωσε σε σουτ του Γιόβιτς, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα έκανε λάθος διώξιμο, με τον Κοϊτά να παίρνει την μπάλα μακριά από την περιοχή, να πιάνει ένα σουτ και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα έπειτα από κόντρα στον Πέτκοφ. Ολα τελείωσαν οριστικά στο 26′ όταν από ωραίο άνοιγμα του Πινέδα στον Πήλιο, εκείνος έκανε το γύρισμα στον σωστό χρόνο και ο Βάργκα από κοντά έγραψε το 3-0 σαν σε προπόνηση.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο εξοργίστηκε με την εμφάνιση της ομάδας του και αμέσως μετά πραγματοποίησε διπλή αλλαγή με Νούνελι και Χουχούμη, ισορροπώντας κάπως τα πράγματα. Η Κηφισιά θα μπορούσε μάλιστα να σκοράρει στο 31′ με σουτ του Πόμπο που σταμάτησε στο δοκάρι, στην τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο η ΑΕΚ έκανε διαχείριση και το παιχνίδι κύλησε ουσιαστικά σβηστά και χωρίς πολλές ευκαιρίες.

Ο Κοϊτά με ωραία ενέργεια και σουτ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ στο 61′, ενώ στο 72′ ο Ζίνι υποχρέωσε τον Ραμίρεζ σε σπουδαία επέμβαση με πλασέ εκτός περιοχής. Ζίνι και Μάνταλος είχαν από μία καλή στιγμή στα επόμενα λεπτά και στο 83′ ο Στρακόσα κράτησε το μηδέν με σπουδαία επέμβαση σε κοντινό σουτ του Νούνελι. Δύο λεπτά μετά πέρασε στο παιχνίδι ο Σαχαμπό για το ντεμπούτο του, με το σκορ να μην αλλάζει ως το φινάλε.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Περέιρα (78′ Γκρούγιτς), Πινέδα (85′ Σαχαμπό), Μάνταλος, Κοϊτά (62′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (46′ Ζίνι), Γιόβιτς (62′ Ελίασον).

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί (27′ Χουχούμης), Αμανί (82′ Βιγιαφάνιες), Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο (58′ Μπένι), Αντόνισε (27′ Νούνελι), Χριστόπουλος (58′ Θεοδωρίδης).

«Είμαστε ικανοποιημένοι»

«Ασφαλώς αισθάνομαι ωραία. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους οπαδούς. Προχωράμε από την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και από τα προημιτελικά του Conference League, κάτι που είναι θετικό. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Νίκολιτς και πρόσθεσε πως «τα τρία γκολ από νωρίς ήταν αυτό που θέλαμε. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε παιχνίδι να πετυχαίνεις τρία γκολ σε 20-25 λεπτά. Υπήρχαν ματς στα οποία είχαμε καλή απόδοση, χωρίς να βάλουμε πολλά γκολ. Στο τέλος, όμως, αυτό που μετράει είναι οι τρεις βαθμοί».

Από την πλευρά του ο Λέτο σημείωσε μεταξύ άλλων πως «βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0 στο πρώτο 20λεπτο, υποφέραμε ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά και δεν κάναμε τις σωστές επιλογές για να δημιουργήσουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα νωρίς τις αλλαγές. Ξεκινήσαμε με ένα πέναλτι εις βάρος μας και ένα λάθος του τερματοφύλακα στη συνέχεια».