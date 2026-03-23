Επαγγελματική νίκη… ηρεμίας για τον Παναθηναϊκό, που μπαίνει στα Play Offs σε απόσταση οχτώ βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος γκέλαρε στον Βόλο. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη χάρη σε δύο πέναλτι από Ζαρουρί και Τεττέη, αγχώθηκαν στο τέλος από ένα απίστευτο αυτογκόλ του Ινγκασον, αλλά κατάφεραν να το κρατήσουν και να φύγουν με τους τρεις βαθμούς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε και πάλι σε αρκετές αλλαγές αφού ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Πέμπτη το βράδυ απέναντι στην Μπέτις. Τουμπά και Κώτσιρας ήταν οι δύο αλλαγές στην άμυνα, Τσιριβέγια και Σιώπης συνέθεσαν το – νέο – δίδυμο στα χαφ, Αντίνο και Ζαρουρί ήταν τα δύο νέα στηρίγματα στον προωθημένο Τεττέη, με το σχήμα να παραμένει το ίδιο, δηλαδή το 3-4-3. Την ώρα που ο Αστέρας AKTOR έπαιξε με το 4-3-3, με τον Οκο να είναι στην κορυφή της επίθεσης και τους Εμμανουηλίδη και Κετού στα άκρα.

Εξαιρετικό το ματς στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να παίζουν πολύ ανοιχτό ποδόσφαιρο και να δημιουργούν φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Με γρήγορο ρυθμό, χωρίς σκοπιμότητα, παρά το γεγονός πως για τον Αστέρα κάθε παιχνίδι και κάθε βαθμός μετράει στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι, όταν στο 14′ ο Εμμανουηλίδης είχε στην πλάτη του τον Τουμπά, αλλά τον γύρισε εξαιρετικά και βρέθηκε απέναντι στον Λαφόν, όμως το σουτ που επιχείρησε πήγε πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός απάντησε με την πρώτη δική του καλή ευκαιρία. Ο Σιώπης έφυγε σε κόντρα επίθεση κουβαλώντας την μπάλα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, έδωσε δεξιά στον Ζαρουρί ο οποίος σέντραρε για τον Τεττέη, με το πλασέ του τελευταίου να το βγάζει εντυπωσιακά με διπλή προσπάθεια ο Χατζηεμμανουήλ.

Το ματς είχε καλό ρυθμό, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω και με τον Αστέρα να χάνει ευκαιρία με τον Κετού στο 22′, όταν ο Ινγκασον με προβολή σταμάτησε το σουτ που επιχείρησε από κοντινή απόσταση. Τελικά το σκορ άνοιξε οχτώ λεπτά αργότερα με πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Τεττέη πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, έκανε ντρίπλα πάνω στον Λάσκαρη ο οποίος τον ανέτρεψε, με τον Παπαπέτρου να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Ζαρουρί ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρήκε και δεύτερο γκολ ξανά με πέναλτι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45’+5′ ο Κυριακόπουλος θέλησε να γυρίσει την μπάλα, η οποία βρήκε στο χέρι του Δεληγιαννίδη. Ο Παπαπέτρου δεν το έδωσε, αλλά κλήθηκε από το VAR και αφού το είδε υπέδειξε την εσχάτη των ποινών, με τον Τεττέη να είναι αυτή τη φορά ο εκτελεστής, να ευστοχεί και να στέλνει τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια με 2-0.

Με γκολ του Τεττέη ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, με γκολ του Τεττέη ξεκίνησε το δεύτερο, πλην όμως αυτό δεν μέτρησε. Ο έλληνας επιθετικός στο 56′ και έπειτα από διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι, αλλά μετά από υπόδειξη του VAR και πάλι φάνηκε ότι ήταν σε θέση οφσάιντ. Στο 65′ ο Αστέρας είχε μια καλή εκτέλεση φάουλ με τον Εντερ να στέλνει την μπάλα λίγο έξω, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε πάρα πολύ με το ματς να μην έχει καμία σχέση με όλα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έκανε διαχείρισή του υπέρ του σκορ, ο Αστέρας προσπαθούσε αλλά δεν μπορούσε να φανεί απειλητικός, ενώ οι πολλές αλλαγές και οι αρκετοί τραυματισμοί έκοψαν τον ρυθμό.

Ο Αστέρας μπήκε και πάλι στο ματς με έναν απίθανο τρόπο στο 82′, με ένα αυτογκόλ του Ινγκασον που σπάνια βλέπουμε στα γήπεδα. Σε μια σέντρα εντελώς ακίνδυνη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Λαφόν πήγαινε προς την πορεία της μπάλας για να την μπλοκάρει, με τον Ινγκασον να σκύβει ώστε να περάσει η μπάλα από πάνω του και να φτάσει στον τερματοφύλακα.

Ωστόσο η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ισλανδού και κατέληξε στην ανυπεράσπιστη εστία, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 1-2 και να δίνουν νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μάλιστα στο 97′, στην τελευταία φάση του αγώνα, οι Αρκάδες έφτασαν κοντά στην ισοφάριση όταν μετά από μια εκτέλεση φάουλ μέσα στην περιοχή ο Μακέντα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Δεληγιαννίδης δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα στην προβολή που επιχείρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία βλέποντας την μπάλα να φεύγει άουτ. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και πλέον περιμένει την αυριανή κλήρωση για να μάθει το πρόγραμμά του στα Play Offs.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Σιλά (83′ Πομόνης), Μουνιόθ (61′ Εντερ Γκονζάλεθ), Εμμανουηλίδης, Κετού, Αλμύρας (83′ Γραμμένος), Οκό (61′ Μακέντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ινγκασον (84′ Τσέριν), Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας (65′ Παντελίδης), Σιώπης (84′ Τζούριτσιτς), Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο (71′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (71′ Πάντοβιτς).