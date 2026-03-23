Ο Βόλος πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο φινάλε απέναντι στον ΠΑΟΚ με 2-1, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα playoffs για τις θέσεις 5-8. Το καθοριστικό γκολ σημείωσε ο Ουρτάδο στα τελευταία λεπτά, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τους Κεντζιόρα και Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας, τους Τέιλορ και Σάντσες στα άκρα, ενώ στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Ζαφείρης και Οζντόεφ. Πιο μπροστά κινήθηκαν οι Κωνσταντέλιας, Τάισον και Χατσίδης, υποστηρίζοντας τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά είχε τον έλεγχο, αναζητώντας διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, με τον Βόλο να επιλέγει πιο αμυντική προσέγγιση, κλείνοντας αποτελεσματικά τους χώρους.

Στο 13′, ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στην πρώτη του ουσιαστική ευκαιρία, όταν ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης έπειτα από προσπάθεια του Τάισον και με ψύχραιμο τελείωμα από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στη γωνία του Σιαμπάνη. Λίγο αργότερα, ο Χατσίδης απείλησε με κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση. Είναι χαρακτηριστικό πως η κατοχή έφτασε στο 90%-10% υπέρ των φιλοξενουμένων.

Μετά το 25′, ο Βόλος ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να γίνεται πιο απειλητικός, με τον Ουρτάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων, χωρίς όμως να βρίσκει το τελείωμα που θα έφερνε το γκολ. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις απειλής.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα ισορρόπησε, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την κατοχή. Στο 64′, ο Μαρτίνες έφερε το παιχνίδι στα ίσια, εκμεταλλευόμενος αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, έπειτα από σέντρα του Γκονζάλες και εξέλιξη της φάσης μέσα στην περιοχή, γράφοντας το 1-1 σε κενή εστία.

Οι Ασπρόμαυροι προσπάθησαν να αντιδράσουν και απείλησαν κυρίως με τους Λόβρεν και Ζαφείρη, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν στόχο.

Τελικά, στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ντεσπόντοφ, με τον Ουρτάδο να μπαίνει στην περιοχή, να περνά και τον Τσιφτσή και να διαμορφώνει το τελικό 2-1, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (16′ Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (90’+1′ Τριανταφύλλου), Τσοκάνης, Μαρτίνες (86′ Κύρκος), Γρόσδης, Λάμπρου, Γκονζάλες, Ουρτάδο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Τέιλορ (58′ Μπάμπα), Κεντζιόρα, Λόβρεν, Ζαφείρης, Οζντόεφ (76′ Καμαρά), Χατσίδης (58′ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ.

Ενα μοναδικό σκηνικό

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους παίκτες του Βόλου ένα κουβάρι καθώς, έχοντας μάθει τα αποτελέσματα, άρχισαν να πανηγυρίζουν την είσοδό τους στα πλέι οφ της Ευρώπης. Η ομάδα της Μαγνησίας έδιωξε από πάνω της το όποιο άγχος θα είχε η μάχη για την παραμονή και πλέον θα παίξει τα ρέστα της για τις όποιες ελπίδες έχει για να πάρει την πέμπτη θέση.

Στην αντίπερα όχθη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ λύγισαν από την απογοήτευση. Σκυμμένα κεφάλια, παίκτες γονατισμένοι στο έδαφος. Οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων, πριν φτάσουν στα αποδυτήρια, σταμάτησαν μπροστά στο πέταλο, εκεί όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι της ομάδας από τους οποίους τα… άκουσαν. Οι οπαδοί του Δικεφάλου απαίτησαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρά την πικρία τους για την ήττα από τον Βόλο σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Η αναμέτρηση είχε μοναδικές συγκινήσεις, με τους ανθρώπους του Βόλου, όσο το ματς πλησίαζε στο τέλος, να εμψυχώνουν τους παίκτες καθώς γνώριζαν πως ένα γκολ θα τους έβαζε στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Ο Ουρτάδο, που θα ήταν ο μοιραίος της αναμέτρησης καθώς έχασε στο πρώτο ημίχρονο δύο μοναδικές ευκαιρίες, ήταν εκείνος που έκανε το 2-1 και το Πανθεσσαλικό… σίγησε, καθώς η πλειονότητα των φιλάθλων ήταν του ΠΑΟΚ.