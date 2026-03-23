Η ΑΕΚ περίμενε ένα δύσκολο βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Κηφισιά, αλλά απλοποίησε τα πράγματα από πολύ νωρίς και μετέτρεψε ένα «περίεργο» βράδυ σε περίπατο. Εννοείται ότι η λήξη της αγωνιστικής έκανε ακόμα μεγαλύτερη τη νίκη της ΑΕΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ γνώρισε ήττα-σοκ με ανατροπή από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και ο Ολυμπιακός έχασε δύο βαθμούς από την ΑΕΛ με τη λευκή ισοπαλία στο Γ. Καραϊσκάκης, κάτι που της έδωσε τη δυνατότητα να κόψει μόνη πρώτη το νήμα της κανονικής περιόδου!

Πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ήταν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος κέρδισε στο 3′ το πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόβιτς και στο 17′ βλέποντας τον Ραμίρες να έχει βγει… βόλτα, με μακρινό σουτ και την άτσαλη παρέμβαση του Πέτκοφ, ο Μαυριτανός διπλασίασε τα γκολ των γηπεδούχων.

Πριν από τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα η ΑΕΚ έκανε τρία τα τέρματά της με υπέροχο open play με τον Πήλιο να σερβίρει και τον Βάργκα να εκτελεί και η παράσταση επί της ουσίας έλαβε τέλος.

Η Κηφισιά μετά το 3-0 και τη διπλή αλλαγή του Λέτο επιχείρησε και πήρε τα ηνία, δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά τα τελειώματα των φιλοξενουμένων δεν ήταν ικανά να απειλήσουν τον Στρακόσα.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ είχε πέντε τελικές, τέσσερις εκ των οποίων πήγαν στην εστία και οι τρεις εξ αυτών κατέληξαν στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Νίκολιτς έπαιξαν πολύ έξυπνα και ώριμα, άφησαν σε κάποιες περιπτώσεις την μπάλα στην Κηφισιά, αλλά δεν της επέτρεψαν να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Στρακόσα. Μάλιστα έψαξαν με ορθό τρόπο και αντεπιθέσεις το τέταρτο γκολ, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, μικρές ή μεγάλες, αλλά το «κερασάκι» δεν ήρθε.

Αυτό βεβαίως δεν ενόχλησε κανέναν, καθώς με τη νίκη της αυτή η ΑΕΚ και τα στραβοπατήματα των άλλων διεκδικητών, ολοκλήρωσε με επιτυχία την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μπαίνει στα play off ως μόνη πρώτη, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και τριών από τον ΠΑΟΚ για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για την κατάκτηση του τίτλου.