Περισσότερο από τα σήματα που εκπέμπονται από το Μέγαρο Μαξίμου, την αλλαγή κλίματος στη ΝΔ από τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων την καταγράφει κανείς από την Κοινοβουλευτική Ομάδα που κινείται ξανά σε μια εύκρατη ζώνη. Η άνοδος στα ποσοστά αποτρέπει θερμά επεισόδια ή τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών.

Ξαφνικά, το πολεμικό σκηνικό στον Περσικό, τόνωσε το ηθικό αρκετών που έβλεπαν με απαισιοδοξία τον ορίζοντα της επανεκλογής. Με τον δημοσκοπικό πήχη κάτω από το 30% ίσως και περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιλαμβάνονταν ότι η επιστροφή στο κοινοβουλευτικά έδρανα μετά τις εκλογές ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Με τη «βελόνα» πάνω από το 30%, για τους μισούς από αυτούς οι ελπίδες αναπτερώνονται. Σε σημείο που θα ζητωκραύγαζαν εάν ο Μητσοτάκης αποφάσιζε τώρα να ρίξει την εκλογική ζαριά. Το φθινόπωρο ή τον Μάιο του 2027 ουδείς στοιχηματίζει ότι το «κύμα» θα παραμένει φουσκωμένο, ενώ η κυβέρνηση θα είναι κατά έναν χρόνο πιο γερασμένη.

Στο πρωθυπουργικό γραφείο οι εισηγήσεις για έναν εκλογικό αιφνιδιασμό δεν έχουν κοπάσει, έστω κι αν οι απαντήσεις δείχνουν αποτρεπτικές. Αλλά η «ωραία ατμόσφαιρα» των ημερών δεν χαλάει, ακόμη κι αν ο Μητσοτάκης ακολουθεί τον δικό του εκλογικό σχεδιασμό.

Το εύκρατο κλίμα το καταγράφει και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στις αλλεπάλληλες κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκλήθη το περασμένο φθινόπωρο, εν μέσω και των αναταράξεων που προκαλούσε η γκρίνια καραμανλικών και σαμαρικών, να διαχειριστεί μια νέα επιχείρηση ομογενοποίησης της πλειοψηφίας. Με τον πόλεμο να προσφέρει ζωτικό χώρο στην κυβέρνηση, ο ίδιος κινείται με τη βεβαιότητα ότι τα «ήρεμα νερά» στην ΚΟ θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Και η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου θα μπορούσε επίσης να προσφέρει νέα αναχώματα. Αλλά δεν είναι μόνον οι δημοσκοπήσεις που λειτουργούν θετικά. Ενισχυτική για την ψυχοσύνθεση των βουλευτών είναι η διανομή ρόλων σε όσους αισθάνονταν εκτός παιχνιδιού. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, για παράδειγμα, προετοιμάζεται ως εισηγητής της πλειοψηφίας για την ειδική συνεδρίαση της ΚΟ που θα σημάνει την εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, αλλά ακόμη είναι ανοικτό η συνεδρίαση να γίνει πριν από το Πάσχα. Ο Γιάννης Οικονόμου που έβλεπε δύσβατο τον δρόμο της επανεκλογής, κερδίζει τους δικούς του πόντους για το κομματικό ακροατήριο της Φθιώτιδας μέσα από την προεδρία της επιτροπής για ένα νέο αγροτικό μοντέλο. Και οι ομαδικές ερωτήσεις σε υπουργούς, που τροφοδοτούσαν ένα σκηνικό γαλάζιου «ανταρτοπόλεμου», έχουν πλέον εκλείψει.

Τα ενημερωτικά σημειώματα από το γραφείο του Χαρακόπουλου στο Μαξίμου διαβεβαιώνουν ότι, παράλληλα με τη βάση, συσπειρώνεται και η κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει ήδη βγει και στο κυνήγι του σταυρού. Συνεπώς, ο Μητσοτάκης μπορεί να κινηθεί χωρίς εσωτερικά μέτωπα, πολύ περισσότερο μέσα σε ένα σκηνικό εσωκομματικής αστάθειας, την ώρα που διαμηνύει ότι η χώρα δεν πρόκειται να απωλέσει το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στο πρωθυπουργικό γραφείο έχουν στραμμένο σχεδόν αποκλειστικά το βλέμμα στον Περσικό, καθώς μόνον από εκεί εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να προκύψουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η μελέτη των δημοσκοπήσεων λειτουργεί καθησυχαστικά, όχι μόνον επειδή εξακολουθεί να μην εμφανίζεται κάποια πολιτική εναλλακτική που θα σήμανε συναγερμό, αλλά και γιατί τα ανοικτά ζητήματα στην εσωτερική σκηνή δύσκολα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη διαχειρίσιμες εξελίξεις.

Οι υποκλοπές, ό,τι κι αν πει ο Ταλ Ντίλιαν, δεν φαίνεται να συγκινούν το μεγάλο ακροατήριο που κρίνει ότι αφορούν μόνον εκείνους που κινούνται στις δομές τις εξουσίας. Για την ακρίβεια, τα επόμενα pass έχουν ήδη ετοιμαστεί. Αν υπάρχει κάποιο πεδίο ανησυχίας, αυτό κρύβεται μόνον στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ένας νέος κύκλος αποκαλύψεων θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αινίγματα.

Η κίνηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αφήσει ακάλυπτο τον Μάκη Βορίδη για το μέιλ του Γρηγόρη Βάρρα, δείχνει ότι το Μαξίμου δεν σκοπεύει να αφήσει ακάλυπτα τα νώτα του. Η ενόχληση δε, για τις νέες κουμπαριές του Λευτέρη Αυγενάκη προαναγγέλλει ότι, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να ληφθούν ξανά πιο δραστικά μέτρα – είτε πριν είτε την ώρα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων…